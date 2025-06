Xhaka Milan, obiettivo concreto: primi contatti con il Bayer Leverkusen

Xhaka Milan – Primi contatti con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino del centrocampista svizzero

Secondo quanto riportato da ESPN Deportes, il Milan avrebbe compiuto un passo decisivo nell’operazione che mira a portare Granit Xhaka a San Siro. La testata sportiva americana rivela che il club rossonero ha ufficialmente “contattato il Bayer Leverkusen” per avviare le discussioni relative al trasferimento del centrocampista svizzero. Questo segna un’accelerazione significativa nella trattativa, con i “dialoghi tra i due club” che hanno ormai preso il via.

La notizia più rilevante, e particolarmente positiva per il Milan, è che Granit Xhaka avrebbe già “detto sì al trasferimento”. L’accordo di massima con il giocatore sui termini contrattuali rappresenta un ostacolo importante superato, indicando la chiara volontà del centrocampista di approdare in Serie A e sposare il progetto rossonero. Questo rende la negoziazione con il Bayer Leverkusen l’ultimo, ma non per questo meno complesso, scoglio da superare.

Per il Milan, Xhaka è considerato un “obiettivo prioritario” per rafforzare il centrocampo. Il suo profilo di calciatore esperto, leader in campo e dotato di notevoli qualità tecniche e di visione di gioco, si allinea perfettamente alle esigenze della squadra rossonera, che cerca elementi in grado di alzare il livello qualitativo e portare esperienza in un reparto cruciale.

Nonostante il sì del giocatore e l’avvio dei colloqui, ottenere il via libera definitivo dal Bayer Leverkusen non sarà semplice. Il club tedesco, fresco di un’annata storica culminata con la vittoria della Bundesliga e l’imbattibilità, considera Xhaka un pilastro insostituibile e richiederà certamente una cifra considerevole per privarsi del suo capitano. La fase più delicata della trattativa è quindi appena iniziata, ma le basi per un esito positivo sembrano ora più solide che mai.