Xhaka, il Milan lavora: contatti costanti. Gli aggiornamenti sul centrocampista

Xhaka, contatti continui con il Milan: il centrocampista è un vero obiettivo dei rossoneri

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan continua a lavorare assiduamente per portare Granit Xhaka a San Siro. L’operazione per il centrocampista svizzero è tutt’altro che tramontata, con contatti che Romano definisce “costanti” tra il club rossonero e gli agenti del giocatore.

La parte più promettente della trattativa, al momento, riguarda proprio l’intesa con Xhaka. Sembra che una “base di intesa sui termini contrattuali” sia ormai imminente, indicando che il Milan e il giocatore sono vicini a trovare un accordo su aspetti come ingaggio, durata del contratto e ruolo nel progetto tecnico. Questo passo è fondamentale, poiché evidenzia la volontà reciproca di procedere e la possibilità che Xhaka veda di buon occhio un trasferimento in Serie A.

Tuttavia, l’ostacolo principale rimane rappresentato dal Bayer Leverkusen. Romano sottolinea che, una volta raggiunto un accordo con il calciatore, sarà necessario “capire come e se si riuscirà a ottenere l’ok” dal club tedesco. Xhaka è un pilastro fondamentale per il Leverkusen, sia in campo che nello spogliatoio, e la sua cessione non sarà certamente a buon mercato né scontata. Il club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi di spicco, specialmente dopo la straordinaria stagione culminata con la vittoria della Bundesliga.

Il Milan, dal canto suo, vede in Xhaka un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo con esperienza, leadership e qualità nella costruzione del gioco. La palla passa ora alle negoziazioni tra i due club, che dovranno trovare una quadra economica e strategica per sbloccare l’affare.