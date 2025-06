Mercato Milan, Furlani ripensa al vecchio pallino! Retroscena importante, poteva arrivare già a Milanello

Mercato Milan, Giorgio Furlani è tornato a pensare al nome di Guirassy per l’attacco dei rossoneri della prossima stagione: il retroscena

Le voci di mercato si fanno sempre più intense attorno a Serhou Guirassy, l’attaccante guineano che ha incantato la Bundesliga. Dopo un tentativo a vuoto nel gennaio 2024, il calciomercato Milan sembrerebbe intenzionato a riprovarci in questa sessione di calciomercato estivo. Un interesse che, come riportato da diverse testate, tra cui Il Corriere dello Sport, è dettato dalla ricerca di un nuovo terminale offensivo, in linea con le esigenze del nuovo corso tecnico.

Allegri Cerca un “Centravanti” Diverso: Guirassy l’Identikit Giusto?

Con l’arrivo (o il probabile arrivo) di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, il Milan starebbe cercando un attaccante in grado di dare peso e profondità all’attacco. Sebbene l’articolo originale parli di una ricerca di un profilo alla Olivier Giroud, sottolineando le caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse di Guirassy rispetto al francese, l’idea è quella di un giocatore che possa sposarsi alla perfezione con lo stile di gioco del nuovo Diavolo. Guirassy, infatti, pur non essendo una classica prima punta di peso come Giroud, ha dimostrato di essere un attaccante moderno, capace di segnare a raffica e di essere un punto di riferimento importante per la manovra offensiva. La sua dinamicità, la capacità di attaccare la profondità e di essere letale in area di rigore lo renderebbero un profilo estremamente interessante per Allegri, che potrebbe plasmare un attacco più versatile e imprevedibile.

Il Muro del Borussia Dortmund: Guirassy Incedibile?

Il percorso per arrivare a Guirassy, tuttavia, si preannuncia arduo e complesso. Il Borussia Dortmund, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, non sembra minimamente intenzionato a privarsi di uno dei suoi elementi chiave. L’ex Stoccarda non è solo un prolifico marcatore, ma è anche diventato uno dei leader più apprezzati dello spogliatoio giallonero. Questo lo rende un giocatore imprescindibile per la formazione di Niko Kovac, che difficilmente si priverà di un tale asset. Per convincere il BVB a lasciar partire Guirassy, servirà dunque più di una semplice offerta.

La Valutazione “Proibitiva”: 70 Milioni di Euro per il Milan?

Il vero scoglio, però, sembra essere la valutazione economica. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il Borussia Dortmund avrebbe fissato il prezzo per Guirassy a una cifra monstre: circa 70 milioni di euro. Questa cifra, decisamente fuori portata per le attuali possibilità del Milan, rende l’operazione estremamente difficile, se non impossibile. Il club rossonero, noto per la sua politica di mercato oculata e attenta ai bilanci, difficilmente si spingerà a tali cifre per un singolo giocatore, a meno di cessioni importanti e inattese. L’interesse per Guirassy è palese, ma la realtà economica del calcio moderno impone riflessioni profonde. Sarà interessante vedere se il Milan tenterà comunque un approccio, magari con formule creative, o se virerà su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’estate di mercato è appena iniziata, e le sorprese sono sempre