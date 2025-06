Guirassy Milan, Tare torna alla carica per il grande obiettivo della scorsa estate: contatti riaperti. Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan non molla la presa su Serhou Guirassy. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante guineano, già corteggiato a lungo tra l’inverno e l’estate del 2024, torna prepotentemente nel mirino dei rossoneri. Un ritorno di fiamma che testimonia la stima per le sue qualità, dopo che lo scorso anno il giocatore aveva preferito il trasferimento dal VfB Stoccarda al Borussia Dortmund.

L’esigenza di un nuovo centravanti è chiara per il Milan di Massimiliano Allegri. Nonostante la prolificità offensiva della scorsa stagione, la dirigenza è convinta che per fare il salto di qualità sia necessario un profilo con le caratteristiche di Guirassy. Il bomber classe ’96 ha dimostrato in Bundesliga una straordinaria vena realizzativa, chiudendo la stagione 2024/2025 con ben 21 gol in 30 partite e 2 assist, ai quali si aggiungono 13 gol in 14 presenze in UEFA Champions League, rendendolo uno dei profili più interessanti sul mercato.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa. Il Borussia Dortmund ha infatti fissato un prezzo molto elevato per il cartellino di Guirassy, che al momento si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra considerevole, che il Milan cercherà di abbassare o di negoziare con formule creative. L’interesse per l’attaccante è forte, con Massimiliano Allegri che avrebbe dato il suo benestare all’operazione, riconoscendo in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e garantire un rendimento costante sotto porta.

Il Milan, dunque, ci riprova. La trattativa non sarà semplice, ma la volontà del club di assicurarsi un attaccante di spessore sembra chiara, e Guirassy resta in cima alla lista dei desideri.