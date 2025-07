Mercato Milan, clamoroso retroscena Duran! Valutato e scartato perchè... Ultimissime

Mercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Jhon Duran, attuale attaccante del Fenerbahce. Cosa è successo

Le finestre di mercato sono sempre un periodo febbrile per i tifosi del Milan, e l’ultima sessione non ha fatto eccezione. Con la necessità impellente di rinforzare il reparto offensivo, il direttore sportivo rossonero, Geoffrey Moncada, e l’intera dirigenza hanno lavorato senza sosta per individuare il profilo ideale. Le indiscrezioni e le voci di corridoio si sono rincorse, ma alcune rivelazioni recenti del noto esperto di mercato Matteo Moretto gettano nuova luce sulle strategie e i tentativi del club meneghino.

Secondo quanto svelato da Moretto, il calciomercato Milan aveva nel mirino non uno, ma ben due attaccanti di talento che ora hanno preso strade diverse. Il primo nome, che ha fatto molto discutere in questi giorni, è quello di Jhon Durán. L’attaccante colombiano, classe 2003, è stato recentemente ceduto dall’Aston Villa al Fenerbahçe, una mossa che ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori e, a quanto pare, anche il Milan. Moretto ha infatti chiarito che Durán era “all’interno della lista del Milan”, evidenziando un interesse concreto da parte dei rossoneri per il giovane e promettente centravanti. La sua potenza fisica, unita a una buona tecnica e un fiuto del gol già sviluppato nonostante la giovane età, lo rendevano un profilo appetibile per il futuro dell’attacco milanista. La transazione con il club turco, tuttavia, ha evidentemente preceduto qualsiasi offerta formale o ha superato le valutazioni economiche del Milan.

Ma la rivelazione più interessante, e forse più dolorosa per i tifosi milanisti, riguarda un altro centravanti di caratura internazionale: Darwin Núñez. Il nome dell’uruguaiano, ora punta di diamante del Liverpool, era anch’esso nella lista dei desideri del Milan. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, per Núñez “per una questione di costi adesso è molto difficile, è una pista quasi tramontata per una questione economica”. Questa affermazione di Matteo Moretto (fonte: Matteo Moretto) conferma quanto fosse ambizioso il progetto del Milan e quanto fosse evidente la necessità di un investimento importante per un attaccante di alto livello. Darwin Núñez, con la sua velocità esplosiva, la capacità di attaccare la profondità e un rendimento realizzativo di tutto rispetto in Premier League, sarebbe stato un colpo da novanta, capace di cambiare le sorti dell’attacco rossonero. Purtroppo, le richieste economiche del Liverpool, notoriamente elevate per i suoi pezzi pregiati, hanno reso l’affare insostenibile per le casse del Milan, che deve sempre fare i conti con un bilancio sano e un approccio oculato alle spese.

La ricerca del nuovo numero nove per il Milan si conferma quindi un percorso complesso, fatto di obiettivi ambiziosi, valutazioni attente e, a volte, occasioni sfumate. La cessione di Durán al Fenerbahçe e la difficoltà economica legata a Darwin Núñez sono solo gli ultimi capitoli di una saga che vede il Milan impegnato a trovare la giusta combinazione tra qualità, potenziale e sostenibilità finanziaria. I tifosi, intanto, continuano a sognare il grande nome che possa garantire un futuro radioso all’attacco rossonero.