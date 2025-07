Calciomercato Milan, cresce la suggestione Darwin Nunez? Tentazione fortissima, cosa succede

Calciomercato Milan, la grandissima suggestione per il ruolo di centravanti alternativo a Santiago Gimenez: gli aggiornamenti

Il dibattito sul prossimo numero 9 del calciomercato Milan è sempre più acceso tra i tifosi rossoneri. Mentre il mercato estivo si avvicina, le voci e le speculazioni si moltiplicano, alimentando la curiosità su chi sarà il centravanti che guiderà l’attacco del Diavolo. A tal proposito, Marco Guidi della Gazzetta dello Sport ha espresso la sua personale sensazione, pur sottolineando che si tratta di un’ipotesi e non di una notizia concreta.

Secondo Guidi, il Milan potrebbe sorprendere con una soluzione tattica audace e intrigante. La sua visione prevede l’utilizzo di Christian Pulisic, l’estroso attaccante esterno statunitense, in una posizione più centrale, magari come trequartista o seconda punta a supporto. Pulisic, noto per la sua dribbling e la capacità di creare superiorità numerica, potrebbe aggiungere una nuova dimensione all’attacco dei rossoneri.

Accanto a lui, Guidi immagina Rafael Leão, il velocissimo esterno portoghese, nella sua posizione preferita sulla fascia sinistra. La straordinaria progressione di Leão, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua predisposizione al gol lo rendono una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del club meneghino. La sua presenza a sinistra garantirebbe ampiezza e pericolosità costante.

La vera sorpresa e il fulcro dell’ipotesi di Guidi risiederebbe però nella figura di Darwin Núñez come punta centrale. L’attaccante uruguaiano, attualmente al Liverpool e conosciuto per la sua fisicità, la sua potenza nel tiro e la sua notevole capacità di attaccare la profondità, sarebbe l’elemento chiave per completare il tridente. Núñez rappresenterebbe il prototipo del centravanti moderno, in grado di fare reparto da solo e di garantire un elevato numero di gol.

Questa intuizione di Marco Guidi, sebbene puramente speculativa, accende un faro sulle potenziali mosse del Milan. Un attacco così composito, con la creatività di Pulisic, la velocità di Leão e la finalizzazione di Núñez, potrebbe trasformare i rossoneri in una delle squadre più temibili del panorama calcistico italiano ed europeo. Sarà interessante vedere se le sensazioni del giornalista si trasformeranno in realtà con l’apertura ufficiale del mercato.