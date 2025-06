Darwin Nunez Milan, la notizia spiazza l'ambiente rossonero: contatti confermati ma... Ultimissime

Darwin Nunez Milan, arriva la notizia che nessuno si aspettava: sondaggi confermati dei rossoneri ma il preferito è Vlahovic

Il calciomercato Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, e le indiscrezioni di mercato si susseguono senza sosta. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il club rossonero sta valutando diverse opzioni, tra cui spiccano nomi di grande rilevanza nel panorama calcistico europeo.

Uno dei profili su cui il Milan avrebbe chiesto informazioni è Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, attualmente in forza al Liverpool, è noto per la sua potenza fisica, la sua velocità e il suo fiuto del gol. Nonostante un’annata a fasi alterne con i Reds, le sue qualità sono indiscuscutibili e lo rendono un obiettivo appetibile per molti top club. Tuttavia, la sua valutazione, presumibilmente molto alta, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per le casse milaniste, rendendo l’operazione complessa e onerosa.

Moretto sottolinea come il Milan si sia mosso anche su altri profili, alcuni dei quali di maggior caratura europea. Questo suggerisce che la dirigenza rossonera stia monitorando attentamente il mercato internazionale, non precludendosi la possibilità di tentare colpi importanti per elevare il livello tecnico della squadra. L’ambizione è chiara: portare a Milano un attaccante in grado di garantire un elevato numero di gol e di fare la differenza nelle competizioni che il Milan affronterà.

Tuttavia, tra i vari nomi che circolano, uno in particolare emerge per la sua potenziale accessibilità economica. Sempre secondo l’analisi di Matteo Moretto, Dusan Vlahović potrebbe essere il profilo più accessibile in termini di costi, qualora si riuscisse a trovare un accordo sull’ingaggio. L’attaccante serbo della Juventus, pur avendo una valutazione importante, potrebbe rientrare nei parametri economici del Milan più facilmente rispetto ad altri attaccanti di pari livello. Vlahović è un attaccante moderno, con un’ottima tecnica, un tiro potente e una spiccata capacità di attaccare la profondità. Le sue prestazioni in Serie A hanno dimostrato le sue grandi potenzialità e la sua capacità di incidere sulle partite.

La questione ingaggio è, come sempre, un fattore cruciale in ogni trattativa. Trovare un punto d’incontro sulle richieste economiche del giocatore e la disponibilità del club è spesso l’elemento discriminante per la buona riuscita di un affare. Nel caso di Vlahović, se il Milan dovesse riuscire a formulare un’offerta salariale convincente, l’operazione potrebbe concretizzarsi, portando a Milanello un attaccante di sicuro valore.

In sintesi, il Milan sta sondando il terreno per trovare il suo prossimo centravanti. Le opzioni sono diverse, dal costoso Darwin Núñez ai profili di altissima caratura, ma la pista che porta a Dusan Vlahović sembrerebbe la più concreta e sostenibile dal punto di vista economico, a patto di superare l’ostacolo legato all’ingaggio del giocatore. La strategia del Milan appare chiara: cercare un attaccante che possa garantire un impatto immediato e al contempo che rientri in un budget ragionevole, senza però rinunciare alla qualità. La prossima finestra di mercato si preannuncia quindi molto calda per il club rossonero, con la ricerca del nuovo bomber che sarà al centro delle attenzioni.