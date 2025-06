Mercato Milan, Retegui sogno impossibile? L’Atalanta gela Tare, posizione irremovibile del club bergamasco

Mercato Milan, i rossonero devono accantonare il sogno che porta a Mateo Retegui per l’attacco: l’Atalanta lo ritiene incedibile

Le voci di mercato attorno a Mateo Retegui non accennano a placarsi. Nonostante le smentite e la ferma volontà del Torino di trattenerlo, l’attaccante italo-argentino continua a essere al centro di diverse speculazioni, soprattutto dopo una stagione che lo ha visto affermarsi come uno degli elementi più promettenti della Serie A. Nelle scorse settimane, un intenso interesse da parte del calciomercato Milan era stato più volte ventilato, ma la situazione appare ora decisamente più complessa. L’Atalanta, in particolare, sembra intenzionata a non lasciar partire il suo gioiello se non di fronte a offerte economiche irrinunciabili, cifre che rientrerebbero nella categoria delle “maxi offerte”. Questa posizione della Dea rende il futuro di Retegui un vero e proprio rebus di mercato.

Il Valore di Retegui: Tra Campo e Mercato

Mateo Retegui si è dimostrato un giocatore di grande impatto nella sua prima stagione completa in Italia. Le sue qualità fisiche, la sua capacità di finalizzazione e la sua presenza in area lo rendono un attaccante completo e molto apprezzato. Queste caratteristiche, unite alla sua giovane età e al margine di miglioramento ancora notevole, hanno inevitabilmente acceso i riflettori di numerosi club, sia italiani che stranieri. Il Milan, alla ricerca di un centravanti affidabile che possa garantire un buon numero di gol e che si adatti al proprio sistema di gioco, aveva individuato in Retegui un profilo ideale. Tuttavia, la richiesta economica dell’Atalanta rappresenta un ostacolo non indifferente. La Dea, infatti, ha dimostrato in passato di saper valorizzare al meglio i propri talenti per poi cederli a cifre importanti, e Retegui non farà eccezione.

La Posizione dell’Atalanta e il Ruolo di Juric

Come riportato da Gazzetta.it, l’Atalanta è ferma sulla sua posizione: Mateo Retegui è un punto fermo per il tecnico Ivan Juric. Questa dichiarazione non è solo di facciata, ma riflette la centralità del giocatore nei piani tattici della squadra bergamasca. Juric vede in Retegui l’attaccante ideale per il suo stile di gioco intenso e fisico, capace di fare a sportellate con le difese avversarie e di aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Pertanto, l’eventuale partenza di Retegui non solo priverebbe l’Atalanta di un elemento chiave, ma costringerebbe anche la società a un investimento significativo per trovare un degno sostituto. Ecco perché la Dea non prenderà in considerazione offerte al di sotto delle sue valutazioni elevate, puntando a massimizzare il profitto da una possibile cessione. Si parla di cifre che potrebbero superare i 30-40 milioni di euro, una somma considerevole per molti club.

Il Milan e le Alternative sul Mercato

Per il Milan, la situazione Retegui si complica. Se da un lato il giocatore rappresenta un obiettivo primario, dall’altro le richieste dell’Atalanta potrebbero costringere i rossoneri a rivedere le proprie strategie. Il Milan, infatti, opera con una politica di investimenti oculata, attenta al bilancio e al rapporto qualità-prezzo. Spendere una cifra così ingente per un singolo giocatore, per quanto promettente, potrebbe non rientrare nei piani, soprattutto considerando le altre aree della squadra che necessitano di rinforzi. Di conseguenza, il direttore sportivo del Milan potrebbe essere costretto a esplorare alternative sul mercato, giocatori che possano offrire un rendimento simile a un costo inferiore. Il mercato degli attaccanti è sempre in fermento, e le occasioni possono presentarsi improvvisamente.

Cosa Aspettarsi nelle Prossime Settimane?

Il futuro di Mateo Retegui rimane incerto, un intreccio di ambizioni, strategie e valutazioni economiche. L’Atalanta non ha fretta di vendere e detiene il controllo della situazione, forte della volontà del proprio allenatore e del valore intrinseco del giocatore. Il Milan, d’altro canto, dovrà decidere se accontentare le richieste esose della Dea o se virare su altri obiettivi. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà questa complessa trattativa e se Retegui rimarrà a Bergamo o se vestirà un’altra maglia nella prossima stagione.