Mercato Milan, Retegui lancia messaggi! L’ultima novità rallegra Tare, cosa è successo

Mercato Milan, Mateo Retegui lancia messaggi al club rossonero: l’attaccante è molto intrigato dall’interesse di Tare e Allegri

Il mercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione è senza dubbio quello di Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta, reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A, è al centro di un forte pressing da parte dell’Al-Qadsiah. Il club saudita, deciso a rinforzare il proprio reparto offensivo, ha messo gli occhi sul centravanti italiano, ma il suo futuro sembra tutt’altro che scontato.

Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, Retegui non sembrerebbe particolarmente entusiasta all’idea di trasferirsi in Arabia Saudita. Nonostante le lusinghe economiche che spesso accompagnano queste offerte, il giocatore sarebbe molto più intrigato dai segnali che stanno arrivando da Milano. Il calciomercato Milan, infatti, è alla ricerca di un nuovo attaccante di peso per la prossima stagione e Retegui rientrerebbe perfettamente nei profili desiderati dalla dirigenza rossonera. L’opportunità di rimanere in Serie A e giocare in un top club come il Milan rappresenta senza dubbio un richiamo fortissimo per il giovane talento.

L’Atalanta, dal canto suo, si trova in una posizione di forza. Il club bergamasco, che confida nel recupero al 100% di Gianluca Scamacca dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, non ha una necessità impellente di vendere Retegui. La sua permanenza garantirebbe ulteriore profondità e qualità all’attacco. Tuttavia, di fronte a un’offerta importante e irrinunciabile, la Dea potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciar partire il suo gioiello. Questa cessione permetterebbe all’Atalanta di realizzare una notevole plusvalenza, considerando che Retegui è stato acquistato appena un anno fa per 24 milioni di euro.

La richiesta iniziale dell’Atalanta per il suo capocannoniere si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che sottolinea l’importanza del giocatore per i nerazzurri e il valore che gli viene attribuito sul mercato. Nonostante la richiesta elevata, il Corriere della Sera suggerisce che il club bergamasco potrebbe cedere per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Questo range di prezzo rende l’operazione un investimento significativo per qualsiasi club interessato, ma giustificato dalle enormi potenzialità e dalla capacità realizzativa dimostrate da Retegui.

Il Milan dovrà quindi valutare attentamente la situazione e decidere se spingersi fino a queste cifre per assicurarsi le prestazioni del bomber. La concorrenza saudita, con la sua notevole disponibilità economica, rappresenta sempre un fattore da considerare. Tuttavia, il desiderio del giocatore di rimanere in un campionato di alto livello come la Serie A e di vestire una maglia prestigiosa come quella rossonera potrebbe giocare un ruolo determinante nella trattativa.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Mateo Retegui. Tra le sirene dell’Arabia Saudita, il sogno Milan e le richieste dell’Atalanta, il destino del capocannoniere è ancora tutto da scrivere, ma è chiaro che sarà uno dei volti simbolo di questa sessione di calciomercato estivo.