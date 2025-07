Calciomercato Milan, riserve sciolte! Allegri vuole Retegui, pronta l’offerta monstre all’Atalanta

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno sciolto le riserve e puntano con decisione a Mateo Retegui: pronta l’offerta all’Atalanta

Il calciomercato Milan punta dritto su Mateo Retegui. La voce, che circola ormai da giorni nell’ambiente calcistico italiano, trova sempre più conferme e, secondo quanto riportato da Carlos Passerini del Corriere della Sera, i rossoneri stanno facendo sul serio per accaparrarsi l’attaccante attualmente in forza all’Atalanta. Quello che era un semplice interesse si sta trasformando in un vero e proprio assalto a uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico italiano.

L’interesse del Milan per Retegui non è un mistero. La dirigenza rossonera vede nell’attaccante italo-argentino il profilo ideale per alzare il livello del proprio reparto offensivo. Con la sua capacità di finalizzazione, il senso della posizione e la grinta che lo contraddistingue, Retegui rappresenterebbe un innesto di sicuro valore per le ambizioni del Diavolo, che punta a tornare ai vertici del calcio europeo e italiano. La sua giovane età, unita a un’impressionante maturità in campo, lo rende un investimento strategico a lungo termine.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia ardua e costosa. L’Atalanta, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber a cuor leggero. Il club bergamasco, noto per la sua gestione oculata e la capacità di valorizzare i propri talenti, ha fissato un prezzo elevato per il cartellino di Retegui. Si parla di una cifra non inferiore ai 45-50 milioni di euro, con la possibilità che l’asticella si alzi ulteriormente. Questo rende la trattativa una delle più complesse e dispendiose del prossimo mercato estivo, mettendo alla prova la determinazione economica del Milan.

Il Milan, però, sembra essere fermamente convinto della scelta. Nonostante le alte richieste dell’Atalanta, la dirigenza rossonera ritiene che Retegui possa essere l’elemento chiave per dare la svolta definitiva all’attacco. La sua versatilità, la capacità di giocare sia da punta centrale che da seconda punta, e la sua innata propensione al gol lo rendono un attaccante moderno e completo, perfettamente in linea con le esigenze tattiche del tecnico rossonero. La sua abilità nel gioco aereo e la sua fisicità aggiungerebbero nuove dimensioni all’attacco del Milan, rendendolo più imprevedibile e pericoloso.

La prossima sessione di mercato si prospetta quindi infuocata. Il Milan dovrà mettere sul piatto una cifra considerevole per convincere l’Atalanta a cedere il suo gioiello. L’esito della trattativa dipenderà molto dalla volontà del giocatore e dalla capacità dei rossoneri di superare la resistenza nerazzurra, che ha già dimostrato di non essere facile da scardinare. I tifosi milanisti sono in trepida attesa, sognando di vedere Retegui indossare la maglia rossonera e diventare il nuovo idolo di San Siro. La posta in gioco è alta, e il Milan è pronto a giocare le sue carte per portare a casa il colpo grosso che potrebbe ridefinire le ambizioni della squadra.