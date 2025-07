Mercato Milan, attaccante cercansi: arriva il consiglio a Tare, l’albanese prende nota

Mercato Milan, i rossoneri restano a caccia di una punta: arriva il parere di Francesco Letizia sul possibile colpo Retegui

Il calciomercato è in fermento e, come ogni estate, il calciomercato Milan è al centro di numerose speculazioni. Tra i nomi accostati ai rossoneri per rinforzare il reparto offensivo, quelli di Mateo Retegui e Gianluca Scamacca continuano a tenere banco, scatenando dibattiti tra addetti ai lavori e tifosi. A gettare benzina sul fuoco è stato il giornalista Francesco Letizia che, sul suo canale YouTube, ha espresso un parere decisamente critico riguardo all’eventuale approdo di Retegui al Milan, proponendo alternative e analisi che meritano attenzione.

“È una soluzione che a me non piace per nulla,” ha affermato senza mezzi termini Letizia in riferimento a Retegui. La sua principale critica si concentra sulle caratteristiche tecniche dell’attaccante. Il Milan, orfano di un Olivier Giroud sempre più vicino alla conclusione della sua carriera, cerca un profilo con determinate doti fisiche e tattiche, e a quanto pare Retegui non rientrerebbe in questi parametri. La questione non è banale: sostituire un pilastro come Giroud richiede un attaccante in grado di garantire non solo gol, ma anche gioco di sponda, presenza in area e capacità di far salire la squadra. Sembra che Letizia ritenga Retegui non all’altezza di questo compito.

Un altro punto dolente sollevato dal giornalista riguarda l’Atalanta, club detentore del cartellino di Scamacca (e indirettamente citata per la sua politica di mercato). “Un giocatore dall’Atalanta non lo comprerei mai: vendono bene, lo strapaghi e l’affare lo fanno sempre loro,” ha sentenziato Letizia. Questa affermazione sottolinea una percezione diffusa nel mondo del calcio: la Dea è rinomata per la sua abilità nel valorizzare i talenti e, di conseguenza, nel cederli a cifre elevate. Acquistare dall’Atalanta significherebbe, secondo Letizia, sobbarcarsi un costo eccessivo, con il rischio di non vedere ripagato l’investimento in termini di resa sul campo. Un’analisi economica che mira a tutelare le casse rossonere da operazioni che potrebbero rivelarsi poco convenienti.

Nonostante la sua reticenza generale verso gli acquisti dall’Atalanta, Letizia ha aperto uno spiraglio per Gianluca Scamacca. “Piuttosto, se proprio devo rischiare un giocatore dall’Atalanta, meglio Scamacca che dopo l’infortunio magari è più a buon mercato,” ha suggerito. L’infortunio subito da Scamacca potrebbe averne abbassato la valutazione di mercato, rendendolo un’opzione più accessibile e, potenzialmente, con un miglior rapporto qualità-prezzo. Questo dimostra una certa flessibilità nel ragionamento del giornalista, che pur mantenendo i suoi principi, è disposto a considerare le opportunità dettate dalle circostanze.

Tuttavia, la preferenza di Letizia si sposta decisamente su altri lidi. “Ma la cifra tecnico tattica dell’attaccante che deve prendere il Milan deve essere ben più elevata: per Retegui e Scamacca, mi tengo Santiago Gimenez che è molto più forte,” ha concluso. Il nome di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, emerge come il profilo ideale nella visione del giornalista. Questo suggerisce che Letizia non solo ha una visione critica sugli obiettivi attuali del Milan, ma anche una chiara idea su quale dovrebbe essere il livello qualitativo dell’attaccante che i rossoneri dovrebbero puntare. Gimenez, evidentemente, rappresenta un giocatore con qualità superiori e una maggiore idoneità tattica per le esigenze del Milan.

In sintesi, il dibattito sull’attaccante del Milan è più acceso che mai. Le parole di Francesco Letizia evidenziano la complessità di una scelta cruciale per il futuro rossonero, ponendo l’accento non solo sulle capacità tecniche dei singoli giocatori, ma anche sulla strategia di mercato e sul valore degli investimenti. La ricerca del “nuovo Giroud” è un compito arduo, e le opzioni sul tavolo continuano a dividere. Il Milan dovrà fare una scelta oculata, che possa soddisfare le esigenze tattiche del mister e le aspettative dei tifosi.