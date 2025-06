Mercato Milan, si infiamma la pista Retegui! Concorrenza fitta ma Tare non molla: gli aggiornamenti

Mercato Milan, può infiammarsi la pista Retegui: sul calciatore dell’Atalanta, che piace tantissimo a Tare, è anche nel mirino della Juve

Nonostante la Juventus si trovi ad affrontare il dilemma Vlahovic, con la necessità di trovare una collocazione per l’attaccante serbo, il mercato italiano si infiamma attorno a un altro nome: Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, attualmente all’Atalanta, è diventato uno dei pezzi pregiati su cui si sono accesi i riflettori di diverse big, tra cui, e questo è un aspetto cruciale, il calciomercato Milan. La notizia, riportata da Repubblica, evidenzia come Retegui sia un obiettivo concreto per i rossoneri, nonostante le richieste economiche elevate.

Il Milan, infatti, sembra aver individuato in Retegui un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nonostante il costo sia tutt’altro che accessibile, si parla di almeno 55 milioni di euro, la dirigenza rossonera pare intenzionata a fare sul serio. Questo interesse marcato per Retegui sottolinea una chiara strategia del Milan: investire su giovani talenti con ampi margini di crescita e già affermati a livello internazionale, come dimostrato dalle sue prestazioni con la Nazionale italiana.

L’Atalanta, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo attaccante. Il club bergamasco, noto per la sua politica di valorizzazione dei talenti e per la capacità di ottenere il massimo dalle cessioni, vorrebbe trattenere Retegui. Tuttavia, la pressione delle grandi squadre e l’ambizione del giocatore stesso potrebbero cambiare le carte in tavola. Ed è qui che entra in gioco l’interesse del Milan, che potrebbe presentare un’offerta tale da far vacillare le resistenze dell’Atalanta.

Il nome di Retegui è inoltre in cima alla lista di Igli Tare, segno di un apprezzamento diffuso nel panorama calcistico italiano. Questo attestato di stima da parte di un direttore sportivo esperto come Tare rafforza l’idea che Retegui sia un investimento valido e di prospettiva. Per il Milan, acquisire un attaccante con le sue caratteristiche – forza fisica, capacità di finalizzazione e abilità nel gioco aereo – significherebbe aggiungere un tassello fondamentale a un progetto che mira a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa.

La situazione di Vlahovic, sebbene di competenza della Juventus, indirettamente influenza anche il mercato degli attaccanti, e di conseguenza le strategie del Milan. Se la Juventus dovesse cedere il suo centravanti, si libererebbero risorse economiche e, potenzialmente, un posto in attacco che potrebbe spingere i bianconeri a fiondarsi su Retegui. Tuttavia, al momento, l’interesse del Milan per Retegui è concreto e prioritario, come sottolineato da Repubblica. Sarà interessante vedere come si evolverà questa trattativa, con i rossoneri pronti a giocarsi le proprie carte per portare a Milanello uno degli attaccanti più promettenti del momento. L’estate si preannuncia calda, e il futuro di Retegui è uno dei temi che terrà banco nel calciomercato.