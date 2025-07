Mercato Milan, svolta Pubill! Visite mediche in corso, i rossoneri devono verificare questa cosa. Poi...

Mercato Milan, arriva la svolta per Pubill: il terzino spagnolo sta svolgendo le visite mediche per il club rossonero. Gli aggiornamenti

Il calciomercato Milan ha avviato un’approfondita valutazione medica su Marc Pubill, terzino dell’Almeria, prima di formalizzare qualsiasi trattativa per il suo acquisto. Questa mossa, insolita ma motivata da precedenti significativi, vede il club rossonero impegnato a esaminare attentamente le condizioni fisiche del giovane difensore spagnolo, con particolare attenzione a uno dei suoi ginocchi. La posta in gioco è alta, considerando l’interesse di altri top club europei come il Wolverhampton e la Juventus.

Per garantire la massima accuratezza, il Milan ha inviato parte del proprio staff medico a Barcellona, presso la rinomata clinica del professor Ramon Cugat, luminare nel campo della medicina sportiva. Con la piena autorizzazione dell’Almeria, Pubill sta svolgendo una serie di test preliminari, i cui esiti saranno determinanti per il futuro della negoziazione. È una procedura che sottolinea la prudenza e la professionalità del Milan, intenzionato a eliminare ogni ragionevole dubbio sul profilo fisico del calciatore. Anche l’entourage del ragazzo è presente a questi accertamenti, a testimonianza della trasparenza e dell’importanza attribuita a questa fase.

Questa meticolosità da parte del Milan non è casuale. C’è un precedente che ha spinto il club a questa strategia preventiva. Circa un anno fa, il nome di Marc Pubill era stato accostato con forza all’Atalanta. La trattativa, che si diceva fosse quasi conclusa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, naufragò proprio in seguito alle visite mediche. Secondo le ricostruzioni dell’estate 2024, emerse un problema a un ginocchio che richiese ulteriori approfondimenti specialistici, portando infine l’Atalanta a rinunciare all’acquisto.

Lo stesso Pubill, in un’intervista rilasciata a Relevo, aveva offerto la sua versione dei fatti, gettando luce su quanto accaduto: “Sono cose che succedono nel calcio. L’Atalanta si è comportata bene con me. Quando ero ai Giochi ci siamo sentiti più volte con il direttore sportivo. Puntavano su di me, sono andato lì a firmare e ho superato le visite mediche, per quanto si fosse detto che non le avevo superate. Infatti, il medico lì mi ha chiesto chi mi avesse operato al ginocchio, perché ha visto che stava molto bene. Poi, per questioni o decisioni loro, si sono tirati indietro. Non so perché, ma non è una cosa che mi dà molto fastidio. Non ho rancori o problemi. Sono tornato ad Almería e sono felice di essere qui.” Questa dichiarazione evidenzia come la questione del ginocchio sia stata un punto critico in passato, rendendo ancora più fondamentale l’attuale serie di test per il Milan.

Mentre il Milan attende i risultati dei test, la concorrenza non sta a guardare. Il Wolverhampton si era già mosso con decisione, raggiungendo un notevole avanzamento sia con il giocatore che con l’Almeria, ma le trattative sono state messe in standby in attesa del responso milanista. Anche la Juventus rimane sullo sfondo, pronta a inserirsi qualora l’affare con il Milan non dovesse concretizzarsi.

La decisione del Milan di prioritizzare la valutazione clinica prima di intavolare una trattativa ufficiale con l’Almeria dimostra un approccio cauto e strategico nel mercato dei trasferimenti. Solo dopo aver ricevuto riscontri positivi sulle condizioni del ginocchio di Pubill, i rossoneri si siederanno al tavolo delle negoziazioni. L’obiettivo è chiaro: acquisire un talento promettente senza correre rischi in merito alla sua integrità fisica, fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi investimento calcistico.

