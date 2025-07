Pubill Milan, contatti Tare Ramadani: chiusura vicina? Le ultime

Pubill Milan, ore decisive per chiudere la trattativa che porta al difensore spagnolo. Le ultimissime

I contatti tra il direttore sportivo del Milan Igli Tare e Fali Ramadani, l’agente del promettente Marc Pubill, si sono notevolmente intensificati negli ultimi giorni. L’obiettivo è chiaro: trovare una quadra definitiva per l’affare che porterebbe il giovane talento a vestire la maglia del Diavolo. L’ottimo rapporto tra il dirigente rossonero e il procuratore del ragazzo potrebbe rivelarsi un fattore chiave per sbloccare la trattativa e accelerare la chiusura. A riportarlo è il giornalista Lorenzo De Angelis.

Marc Pubill: Chi è il Difensore Nel Mirino del Milan

Marc Pubill, terzino destro classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama calcistico europeo. Attualmente in forza all’Almería, il giovane spagnolo ha dimostrato notevoli qualità sia in fase difensiva che di spinta, attirando su di sé l’attenzione di diversi club. La sua versatilità e la capacità di interpretare più ruoli sulla fascia lo rendono un profilo particolarmente appetibile per il Milan, che cerca rinforzi in un reparto nevralgico.

Max Allegri: Il Tecnico Che Aspetta Rinforzi

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Milan, attende con impazienza nuovi innesti per completare la rosa in vista della prossima stagione. Con una carriera costellata di successi, tra cui scudetti e coppe nazionali, Allegri è noto per la sua pragmaticità e la capacità di valorizzare i giovani talenti. L’arrivo di Pubill rappresenterebbe il terzo rinforzo di questa campagna estiva, un tassello importante per garantire al mister le alternative necessarie per affrontare al meglio tutti gli impegni. Il tecnico livornese, che predilige un approccio tattico solido e organizzato, vedrebbe in Pubill un elemento in grado di aumentare la profondità e la qualità della squadra.

La Strategia del Club Rossonero

Il club di Via Aldo Rossi sta lavorando alacremente per chiudere l’affare nei prossimi giorni, con l’intenzione di mettere il giocatore a disposizione di Allegri il prima possibile. L’acquisizione di Pubill rientra nella strategia del Milan di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, affiancandoli a elementi di maggiore esperienza. Questa politica, che ha già dato i suoi frutti in passato, mira a costruire una squadra solida e competitiva sia a livello nazionale che internazionale. Il Milan è determinato a rinforzare la squadra e a fornire al proprio allenatore gli strumenti necessari per puntare in alto.

L’attesa è palpabile tra i tifosi del club lombardo, desiderosi di vedere il nuovo acquisto calcare il prato di San Siro. La chiusura di questa trattativa confermerebbe le ambizioni del Diavolo e la volontà di essere protagonisti nella prossima stagione.