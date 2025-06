Mercato Milan, Thiaw saluta Milanello: accordo ad un passo, sta arrivando l’assegno richiesto da Furlani

Mercato Milan, Malick Thiaw pronto a salutare Milanello: accordo vicinissimo col Bayer Leverkusen. Questa la cifra sul piatto

Il mercato Milan estivo si preannuncia rovente e una delle trattative che potrebbe infiammare le prossime settimane riguarda il futuro di Malick Thiaw, difensore rossonero che, nonostante alti e bassi, ha dimostrato le sue qualità nel campionato italiano. Come riportato stamattina da Tuttosport, il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga e desideroso di rinforzare ulteriormente il proprio reparto arretrato in vista di una nuova stagione ricca di impegni, sta seguendo con grande interesse il centrale tedesco di origini finlandesi.

La formazione è reduce da un’annata ottima ed è consapevole della necessità di aumentare la profondità e la qualità della propria rosa per poter competere su più fronti ad altissimi livelli. In quest’ottica, Thiaw rappresenta un profilo particolarmente gradito: giovane, con ampi margini di miglioramento e già in possesso di una buona esperienza a livello internazionale, maturata sia con il Milan che con la nazionale tedesca. La sua fisicità, unita a una buona tecnica individuale e alla capacità di impostare l’azione dal basso, lo rendono un elemento versatile e potenzialmente molto utile per gli schemi del tecnico spagnolo.

Tuttavia, strappare Thiaw al Milan non sarà affatto semplice. Il club rossonero, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di uno dei suoi difensori più promettenti. La dirigenza milanista, infatti, valuta il giocatore in modo piuttosto elevato, consapevole del suo potenziale e del fatto che il suo valore di mercato potrebbe ulteriormente crescere nel prossimo futuro. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Milan avrebbe fissato un prezzo non inferiore ai 25 milioni di euro per lasciar partire il difensore. Si tratta di una cifra considerevole, che testimonia la volontà del club di viale Aldo Rossi di monetizzare al massimo l’eventuale cessione di un elemento ritenuto importante per il progetto tecnico.

Questa richiesta economica così elevata potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per il Bayer Leverkusen, che pur disponendo di buone risorse economiche, dovrà valutare attentamente l’investimento. Resta da vedere se il club tedesco sarà disposto ad accontentare le richieste del Milan o se cercherà di negoziare un prezzo più vantaggioso.

La trattativa è dunque solo all’inizio e le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Bayer Leverkusen deciderà di affondare il colpo in maniera decisa o se il Milan riuscirà a trattenere uno dei suoi pilastri difensivi. L’interesse dei tedeschi è concreto, ma la fermezza del Milan nel valutare Thiaw oltre i 25 milioni di euro rende la situazione fluida e ricca di sviluppi. I tifosi rossoneri sperano che il difensore possa restare a Milano, mentre quelli del Leverkusen sognano l’arrivo di un rinforzo di qualità per la propria retroguardia. Il mercato, come spesso accade, sarà l’unico giudice.