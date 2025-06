Calciomercato Milan, Thiaw verso l’addio? Contatti continui, il giocatore ha confidato questa cosa

Calciomercato Milan, Malick Thiaw ha aperto alla destinazione Bayer Leverkusen: contatti continui e proficui tra i club

Grande fermento si registra in queste ore a Casa Milan, dove la dirigenza rossonera è impegnata su molteplici fronti per definire le strategie relative alle uscite di mercato. Sono diversi, infatti, i tavoli di trattativa aperti con club esteri, a testimonianza di un’attività intensa volta a razionalizzare la rosa e a generare capitali freschi per il futuro. Tra i nomi caldi in uscita, spicca quello di Malick Thiaw, giovane e promettente difensore centrale classe 2001, il cui contratto con il club meneghino è in scadenza il 30 giugno 2027.

Il talentuoso difensore tedesco, cresciuto calcisticamente nello Schalke 04 prima di approdare in Serie A, si trova ora al centro di un acceso interesse proveniente dalla Bundesliga. Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore del campionato tedesco e protagonista di una stagione eccezionale, ha puntato con decisione su Thiaw. L’interesse delle “aspirine” non è casuale, ma nasce da una precisa esigenza di rafforzare il reparto difensivo, a seguito della perdita a parametro zero di Jonathan Tah, pilastro della retroguardia che ha recentemente firmato con il Bayern Monaco. La partenza di Tah ha lasciato un vuoto significativo che il club di Leverkusen intende colmare con un profilo di alto livello e prospettiva, individuando in Thiaw il candidato ideale.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Antonio Vitiello, nelle scorse ore ci sono stati nuovi e significativi contatti tra i rappresentanti del Bayer Leverkusen e l’entourage di Malick Thiaw. Queste conversazioni hanno avuto un esito positivo, confermando che la soluzione proposta dal club tedesco è decisamente gradita al giocatore. Questo aspetto è cruciale in qualsiasi trattativa di mercato, poiché la volontà del calciatore può spesso determinare l’esito finale. L’opportunità di giocare in una squadra di vertice della Bundesliga, impegnata anche in Champions League, e di ricoprire un ruolo da protagonista, rappresenterebbe per Thiaw un passo importante nella sua carriera.

Sul fronte del calciomercato Milan, la posizione appare chiara. Pur riconoscendo il valore e il potenziale del difensore, il club rossonero non intende privarsi di Thiaw a costi irrisori. La richiesta economica avanzata dal Milan si aggira infatti su una cifra che va dai 20 ai 25 milioni di euro. Questa valutazione riflette non solo le doti tecniche e fisiche del giocatore, ma anche la sua giovane età e il margine di crescita che ancora possiede. Per il Milan, una cessione a queste condizioni permetterebbe di realizzare una plusvalenza significativa e di avere le risorse necessarie per investire su altri profili che possano meglio adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. La trattativa è in fase avanzata e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, mentre il futuro di Malick Thiaw sembra sempre più delinearsi lontano da Milano, verso la Germania.