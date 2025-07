Mercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Archie Brown ma Tare sorprende tutti: c’è un nome top secret in lista

Mercato Milan, il Gent vuole 8 milioni di euro per il cartellino di Archie Brown ma Igli Tare segue un nome top secret per il terzino sinistro

Il calciomercato Milan si prepara a un’estate di profonde trasformazioni, e il primo, fragoroso addio è quello di Theo Hernandez. Dopo sei stagioni di straordinario rendimento, culminate con la vittoria di uno Scudetto memorabile e una Supercoppa Italiana, il terzino sinistro francese è pronto a intraprendere una nuova avventura. La sua destinazione sarà, come ampiamente previsto, l’Al Hilal, club saudita che si sta affermando come protagonista indiscusso del calciomercato internazionale.

L’operazione che porterà Hernandez in Arabia Saudita si concretizzerà nei prossimi giorni, con un accordo che prevede una base fissa di 25 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 5 milioni di euro in bonus. Ma è soprattutto l’ingaggio del giocatore a far notizia: 20 milioni di euro netti a stagione lo rendono uno dei terzini più pagati al mondo, testimonianza del valore che l’Al Hilal ripone nelle sue capacità. Questo trasferimento segna un punto di svolta significativo per il Milan, che si trova ora a dover coprire un ruolo fondamentale con un giocatore di pari livello, o quantomeno con il potenziale per diventarlo.

La Caccia al Sostituto: Tra Scommesse e Grandi Nomi

Il club rossonero, sotto la direzione del responsabile dell’area tecnica Tare, è già al lavoro per identificare il successore di Hernandez. La missione non è semplice, considerando l’impatto che il francese ha avuto sul gioco del Milan, sia in fase difensiva che, soprattutto, offensiva. Diverse opzioni sono sul tavolo, e la strategia sembra puntare su un mix di giovani talenti emergenti e nomi già affermati nel panorama calcistico europeo.

Archie Brown: La Scommessa a Costi Contenuti

Tra le opportunità più concrete che il Milan sta valutando c’è quella che porta ad Archie Brown, promettente terzino inglese classe 2002. Attualmente in forza al Gent, Brown rappresenta una scommessa intrigante per il club rossonero. Secondo quanto appreso dalla redazione di Daniele Longo, il Gent valuta il giocatore intorno agli otto milioni di euro. Si tratterebbe, dunque, di un’operazione dai costi relativamente contenuti, in linea con una politica che spesso ha visto il Milan investire su giovani con ampi margini di crescita. Acquistare un giocatore come Brown significherebbe puntare sul suo potenziale futuro, sperando che possa esplodere e diventare un pilastro della squadra, così come accaduto in passato con altri talenti.

La Shortlist di Tare: Gutierrez e un “Top Secret”

Tuttavia, Brown non è la prima scelta nella shortlist stilata da Tare. Il giovane inglese figura come terza opzione, segno che il Milan sta esplorando piste più consolidate. Davanti a lui, al momento, c’è Miguel Gutierrez del Girona, un nome che da tempo circola nell’orbita dei grandi club europei grazie alle sue ottime prestazioni in Liga. Gutierrez, anch’egli un classe 2001, ha dimostrato notevoli qualità sia in fase difensiva che in spinta sulla fascia, rendendolo un profilo estremamente interessante. La sua valutazione, presumibilmente, sarà ben più elevata rispetto a quella di Brown, ma rappresenterebbe un acquisto più “pronto” per affrontare le sfide del calcio italiano ed europeo.

Ma la curiosità maggiore riguarda la seconda opzione, un “nome top secret” che Tare e il suo staff stanno tenendo rigorosamente riservato. Questo mistero alimenta le speculazioni e l’attesa tra i tifosi milanisti. Potrebbe trattarsi di un nome di grande calibro, un profilo già affermato a livello internazionale che il Milan sta cercando di portare a Milano per garantire un impatto immediato e ridurre al minimo l’assenza di Theo Hernandez. Sarà fondamentale attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più definito delle strategie del Milan e scoprire chi sarà il prescelto per raccogliere la pesante eredità lasciata dal fulmine francese. La finestra di mercato è appena iniziata, ma il Milan è già nel vivo di una delle sue sfide più importanti: trovare il nuovo padrone della fascia sinistra.