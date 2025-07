Archie Brown Milan, il Gent avvisa Tare: serve questa cifra per concludere l’operazione. Riflessioni in corso

Archie Brown Milan, serve una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro per portare il terzino sinistro inglese a Milanello. Tare riflette

Il Milan sembra aver imboccato una nuova strada per rafforzare la sua corsia sinistra, e il nome che sta guadagnando sempre più terreno è quello di Archie Brown. Il giovane terzino inglese, classe 2003, attualmente in forza al Gent, si sarebbe imposto come il candidato preferito per la fascia, superando persino Oleksandr Zinchenko, il cui nome era circolato con insistenza nelle scorse settimane tra i corridoi di Casa Milan. Una notizia significativa che potrebbe delineare in modo più chiaro le strategie di mercato dei rossoneri in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, fonte autorevole nel panorama calcistico italiano, i contatti tra il Milan e l’entourage di Archie Brown sarebbero stati frequenti e, addirittura, si sarebbero intensificati anche nella giornata di ieri, a testimonianza di un interesse concreto e crescente da parte del club di Via Aldo Rossi. Questa accelerazione sulle trattative per Brown suggerisce che il Milan vede in lui il profilo ideale per le proprie esigenze tattiche e future.

Archie Brown non è un nome qualunque. L’ex terzino del Lucerna è noto per le sue spiccate qualità offensive e per la sua capacità di spingere sulla fascia, offrendo sia soluzioni in fase di attacco che solidità difensiva. La sua velocità, la sua visione di gioco e la sua abilità nel cross lo rendono un profilo moderno e in linea con le richieste del calcio contemporaneo. Un giocatore di qualità che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di possedere la maturità e il talento necessari per competere a livelli importanti. Il suo stile di gioco dinamico si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche del Milan, che punta a un calcio proattivo e verticale.

L’aspetto economico dell’operazione è, come sempre, un elemento chiave. Il Milan starebbe lavorando per chiudere l’affare su una cifra che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questa fascia di prezzo indica la volontà dei rossoneri di investire su un giovane talento con ampi margini di crescita, ma senza eccedere in spese folli. Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi se il Gent decidesse di alzare la posta in palio. Il motivo? L’interesse di altre società europee che avrebbero messo gli occhi sul promettente terzino inglese. Una competizione che potrebbe far lievitare il prezzo e rendere l’operazione più complessa per il Milan, che dovrà essere rapido e deciso per assicurarsi le prestazioni di Brown.

La scelta di puntare su Archie Brown, preferendolo a un nome più consolidato come Zinchenko, indica una chiara strategia del Milan: investire su giovani prospetti con un alto potenziale di sviluppo, in linea con la politica di mercato intrapresa nelle ultime stagioni. Un approccio che mira a costruire una squadra solida e sostenibile nel lungo periodo, puntando su calciatori che possano crescere e valorizzarsi all’interno del club. L’arrivo di Brown non sarebbe solo un rinforzo per la fascia sinistra, ma un segnale forte della direzione che il Milan vuole prendere per il suo futuro.

In definitiva, la pista che porta ad Archie Brown si sta facendo sempre più concreta e calda per il calciomercato Milan. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il club rossonero riuscirà a superare la concorrenza e a definire l’acquisto di quello che potrebbe essere il nuovo padrone della corsia mancina di San Siro.