Calciomercato Milan, Archie Brown primo nome per il post Theo Hernandez! Trattativa già iniziata, queste le cifre dell’operazione

Calciomercato Milan, il primo nome per la sostituzione di Theo Hernandez è quello di Archie Brown del Gent. Trattativa iniziata

L’era di Theo Hernandez al Milan è giunta al capolinea. L’ufficialità del suo addio si avvicina a grandi passi, con le visite mediche del terzino francese con l’Al-Hilal ormai imminenti. Una volta definiti gli ultimi dettagli e siglati i contratti, le casse del club rossonero si arricchiranno di ben 25 milioni di euro. Una cifra significativa che il calciomercato Milan è pronto a reinvestire prontamente per individuare il degno erede del suo ormai ex numero 19.

La partenza di un pilastro come Theo Hernandez, tra i migliori terzini sinistri al mondo per la sua capacità di spingere e incidere in zona gol, rappresenta una sfida importante per la dirigenza milanista. La ricerca del sostituto ideale è stata intensa nelle ultime settimane, con numerosi nomi che si sono susseguiti nei rumors di mercato. Tra i profili accostati ai rossoneri, si era parlato di De Cuyper, che però ha già trovato una nuova casa al Brighton, e di Zinchenko, il cui interesse sembra essersi notevolmente raffreddato, probabilmente a causa delle elevate richieste economiche del Manchester City o dello stesso giocatore.

Tuttavia, il Corriere dello Sport ha lanciato un nome che potrebbe essere il prescelto per la fascia sinistra milanista. In un articolo dal titolo eloquente, “Fascia sinistra, la pista è Brown“, il quotidiano romano ha puntato i riflettori su un giovane talento emergente: Jayden Brown. Attualmente di proprietà del Gent, Brown è un promettente terzino della Nazionale inglese Under 20. Questa scelta, se confermata, indicherebbe una chiara strategia del Milan di puntare su un profilo giovane, con ampi margini di crescita e un potenziale di rivendita futuro.

L’identikit di Brown si inserisce perfettamente nella filosofia che il Milan ha adottato negli ultimi anni, orientata alla valorizzazione di talenti emergenti piuttosto che all’acquisto di calciatori già affermati e con ingaggi elevati. Il suo arrivo rappresenterebbe una scommessa, ma anche un’opportunità per il Milan di plasmare un nuovo laterale sinistro capace di inserirsi nel sistema di gioco e di replicare, magari non subito, l’impatto che Theo Hernandez ha avuto sulla squadra.

I 25 milioni incassati dalla cessione di Theo Hernandez forniranno la liquidità necessaria per questa operazione e per eventuali altri aggiustamenti di mercato. La dirigenza rossonera, quindi, si trova di fronte a un bivio: rimpiazzare un giocatore di fama mondiale con un altro top player, oppure proseguire sulla strada della valorizzazione giovanile. La pista Brown, come riportato dal Corriere dello Sport, sembra indicare la seconda opzione. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi di questa trattativa e capire se il giovane inglese sarà effettivamente il nuovo padrone della fascia sinistra rossonera, raccogliendo l’ardua eredità lasciata da Theo Hernandez.