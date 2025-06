Mercato Milan, Tare pesca in Francia! Il sostituto di Maignan è lui, contatti già partiti

Mercato Milan, Igli Tare può pescare in Francia: c’è Perri del Lione come possibile sostituto di Mike Maignan. La situazione

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente per il Milan, e non solo per gli innesti a centrocampo o in attacco. La questione più spinosa, e potenzialmente destabilizzante, riguarda il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, colonna portante della retroguardia rossonera e idolo indiscusso di San Siro, è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, club notoriamente aggressivo sul mercato e con ampie disponibilità economiche. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, con fonti autorevoli come quella di Gianluca Di Marzio, le trattative tra i due club per Maignan sono già in stato avanzato. Sebbene non ci sia ancora un’intesa definitiva, la possibilità che il “Magic Mike” lasci Milanello è tutt’altro che remota, spingendo la dirigenza rossonera a sondare il terreno per un degno sostituto.

In questo scenario di incertezza, il Milan sta lavorando incessantemente per individuare il profilo ideale in caso di addio di Maignan. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, e che la dirigenza sta valutando con particolare attenzione, spicca quello di Lucas Perri, portiere brasiliano classe 1997 attualmente in forza all’Olympique Lione. Un nome che, a prima vista, potrebbe sorprendere alcuni, ma che rivela la meticolosità con cui il Milan sta pianificando il “dopo Maignan”.

Perri, nonostante la giovane età, ha già maturato un’esperienza significativa nel calcio europeo. Nella scorsa stagione di Ligue 1, il brasiliano ha dimostrato le sue notevoli qualità, totalizzando ben 10 “clean sheets” in 33 presenze, un dato che testimonia la sua affidabilità tra i pali e la sua capacità di blindare la porta. Le sue parate, la sua reattività e la sua abilità nel gioco con i piedi lo rendono un profilo interessante e in linea con i requisiti richiesti dal moderno calcio di alto livello. La sua stazza fisica, unita a un’ottima agilità, lo rende un portiere completo, in grado di coprire bene lo specchio della porta e di intervenire con efficacia anche su tiri da distanza ravvicinata.

La scelta di puntare su Perri non è casuale e rientra in una strategia ben precisa del Milan. I rossoneri, infatti, hanno incontrato non poche difficoltà nell’avvicinarsi ad altri obiettivi per la porta. La Roma, ad esempio, ha alzato un vero e proprio muro per Mile Svilar, considerato incedibile da Daniele De Rossi e dalla dirigenza giallorossa. Allo stesso modo, il Parma ha dichiarato incedibile Zion Suzuki, altro portiere giovane e di talento che il Milan aveva valutato. Queste chiusure hanno spinto il club di Via Aldo Rossi a virare con decisione su Perri, ritenuto una soluzione concreta e percorribile.

L’operazione Perri, qualora Maignan dovesse effettivamente lasciare il Milan, rappresenterebbe un investimento importante ma mirato. Il club rossonero, sotto la guida della sua dirigenza, continua a seguire una linea di mercato basata sulla sostenibilità economica e sulla valorizzazione dei talenti emergenti. Lucas Perri, con le sue caratteristiche e le sue prospettive di crescita, si inserisce perfettamente in questa filosofia. Resta ora da vedere come si evolveranno le trattative per Maignan e, di conseguenza, quali saranno i prossimi passi del Milan per assicurarsi il suo successore tra i pali. Il futuro della porta rossonera è appeso a un filo, e Lucas Perri è indubbiamente il nome caldo sulla lista della spesa milanista.