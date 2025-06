Calciomercato Milan, svolta Maignan! Il Chelsea alza l’offerta, chiusura vicina. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, c’è la svolta per Mike Maignan: il Chelsea ha alzato la proposta al club rossonero, chiusura vicina

Il mercato portieri si infiamma, e al centro delle attenzioni c’è un nome che risuona da tempo negli ambienti calcistici: Mike Maignan. Il talentuoso estremo difensore del Milan è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, deciso a rafforzare la propria porta con un elemento di riconosciuto calibro internazionale. Le ultime indiscrezioni, confermate anche dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, parlano di un’accelerazione significativa nella trattativa, con i Blues che avrebbero alzato la propria offerta per convincere il calciomercato Milan a cedere il proprio numero uno.

Da diverse settimane, il Chelsea ha individuato in Maignan il profilo ideale per la propria porta. La ricerca di un portiere affidabile e con esperienza ai massimi livelli è una priorità per il club londinese, che mira a tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo. Dopo diverse valutazioni, la scelta sarebbe ricaduta con decisione sull’ex Lille, le cui prestazioni con la maglia rossonera hanno conquistato critica e addetti ai lavori. La sua esplosività tra i pali, la sua abilità nelle uscite e la sua leadership in campo lo rendono un candidato estremamente appetibile per qualsiasi top club.

Secondo quanto riportato dalle fonti più autorevoli, tra cui appunto Gianluca Di Marzio, il Chelsea non si è limitato a un semplice sondaggio. Le trattative con il Milan sarebbero già entrate nel vivo, e i Blues avrebbero formulato un’offerta concreta e, nelle ultime ore, avrebbero deciso di rilanciare per dimostrare la propria determinazione. L’ultima proposta messa sul piatto per il cartellino di Mike Maignan ammonterebbe a ben 18 milioni di sterline. Una cifra significativa, che testimonia la volontà del Chelsea di non lasciare nulla di intentato per portare il portiere francese a Stamford Bridge.

Il Milan, dal canto suo, si trova di fronte a un bivio. Maignan è un pilastro fondamentale della squadra di Stefano Pioli e un idolo dei tifosi, arrivato in rossonero con il non facile compito di raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma e riuscendo nell’impresa in maniera egregia. La sua cessione priverebbe il club di un elemento di spicco, difficile da sostituire. Tuttavia, un’offerta di tale entità potrebbe far vacillare le certezze della dirigenza rossonera, soprattutto in un’ottica di bilancio e di potenziali reinvestimenti sul mercato.

La trattativa è dunque in una fase cruciale. Il Chelsea spinge, forte di una disponibilità economica e di una ferma volontà di acquisire Maignan. Il Milan valuta, ponderando l’importanza sportiva del giocatore con l’opportunità finanziaria. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il futuro di Mike Maignan sarà ancora a Milano o se, invece, il richiamo della Premier League e la proposta allettante dei Blues si riveleranno irresistibili. I tifosi del Chelsea sognano già il “Magic Mike” tra i pali, mentre quelli del Milan incrociano le dita nella speranza di vederlo ancora difendere la porta rossonera. Le conferme di Di Marzio aggiungono ulteriore peso e credibilità a una notizia che sta già agitando il mercato estivo.