Calciomercato Milan, Maignan in bilico: Chelsea in pressing ma i numeri non tornano. Incredibile novità

Calciomercato Milan, Mike Maignan è in bilico ma la trattativa con il Chelsea non è assolutamente chiusa: al momento i numeri non tornano

Le voci di mercato Milan si intensificano intorno a Mike Maignan, il portiere francese del Milan, con il Chelsea che ha mosso passi concreti per acquisire le sue prestazioni. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, i Blues avrebbero presentato un’offerta iniziale di 15 milioni di euro per il numero uno rossonero, cifra che, seppur significativa, non ha ancora soddisfatto le richieste del Milan.

Il club meneghino, infatti, ritiene che il valore di Maignan sia superiore a quanto proposto dal Chelsea. Il portiere, arrivato al Milan nel 2021, si è rapidamente affermato come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A e in Europa, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/2022 e a diverse ottime prestazioni in Champions League. La sua leadership, le sue parate decisive e la sua abilità nel gioco con i piedi lo rendono un profilo estremamente ambito nel panorama calcistico internazionale.

Attualmente, le trattative tra Milan e Chelsea sono in pieno svolgimento, con particolare attenzione alla struttura dell’affare e, nello specifico, alla questione dei bonus. Sembra che le due società stiano cercando di trovare un punto d’incontro proprio su questa componente variabile del trasferimento, cercando di stabilire clausole e obiettivi che possano soddisfare entrambe le parti. Il Milan, consapevole del valore intrinseco di Maignan e della sua importanza per la squadra, mira a massimizzare l’incasso attraverso una serie di bonus legati a prestazioni individuali e di squadra del portiere nel caso in cui dovesse vestire la maglia del Chelsea.

Fabrizio Romano ha sottolineato che, nonostante la differenza tra l’offerta e la richiesta, “c’è una possibilità che l’affare si faccia”. Questa affermazione suggerisce che le posizioni delle due società non sono poi così distanti e che la volontà di trovare un accordo sia reciproca. Il Chelsea, dal canto suo, è alla ricerca di un portiere di alto livello che possa garantire solidità e affidabilità tra i pali, e Maignan rientra perfettamente in questo identikit. Le recenti stagioni hanno evidenziato una certa instabilità nel ruolo di portiere per i Blues, e l’arrivo di Maignan potrebbe risolvere definitivamente questa problematica.

I dialoghi sono dunque “in corso”, e si prevede che le prossime ore o giorni possano essere decisivi per capire l’evoluzione della situazione. L’attenzione è rivolta non solo alla cifra base del trasferimento, ma soprattutto alla definizione di un pacchetto di bonus che possa accontentare il Milan, riconoscendo il vero valore di un calciatore fondamentale come Maignan. Per i tifosi rossoneri, l’incertezza regna sovrana, sperando che il club riesca a trattenere uno dei suoi pilastri, o che, in caso di cessione, ottenga una valutazione equa e vantaggiosa. La finestra di mercato è in fermento, e il destino di Mike Maignan sembra essere uno dei nodi cruciali di questa sessione estiva.