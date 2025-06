Calciomercato Milan, Maignan duro col club rossonero! Comunicazione a Tare e Chelsea in pressing. Cosa succede

Calciomercato Milan, Mike Maignan chiaro con il club rossonero: il portiere vuole trasferirsi al Chelsea. Contatti continui

Il mercato Milan dei trasferimenti estivo sta entrando nel vivo e una delle telenovele più avvincenti di questa sessione vede protagonisti il Milan, il Chelsea e l’estremo difensore francese Mike Maignan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, guru del calciomercato e fonte estremamente affidabile, i due club sono di nuovo in contatto diretto nella giornata odierna, lunedì 9 giugno 2025, per discutere approfonditamente i termini di un potenziale accordo che porterebbe il portiere rossonero a Stamford Bridge.

La situazione è particolarmente complessa e ricca di sfumature. Da un lato c’è il Milan, che si trova a dover gestire la volontà di un proprio pilastro, il quale, come sottolinea Romano, ha espresso un chiaro interesse a trasferirsi al Chelsea. Dall’altro lato, i Blues sembrano determinati a rafforzare il proprio reparto portieri con un elemento di provata affidabilità e carisma come Maignan, visto come il profilo ideale per dare maggiore stabilità alla retroguardia di Mauricio Pochettino (o chi per lui, a seconda degli sviluppi in panchina).

L’elemento chiave di questa trattativa, e che ne amplifica la delicatezza, è la decisa spinta del giocatore stesso. Fabrizio Romano ha infatti rivelato che Mike Maignan sta attivamente spingendo affinché l’accordo si concretizzi. Questa volontà del calciatore è un fattore cruciale, poiché può accelerare i tempi e influenzare le decisioni dei club. Quando un giocatore di tale calibro manifesta in modo così esplicito il desiderio di cambiare aria, le società si trovano di fronte a un bivio: trattenere a tutti i costi un elemento scontento, con il rischio di ripercussioni sul morale della squadra e sulle prestazioni, o cercare di massimizzare il profitto da una cessione inevitabile.

Per il Milan, perdere Maignan rappresenterebbe un duro colpo. Arrivato nel 2021 per raccogliere l’eredità pesante di Gianluigi Donnarumma, il portiere francese ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra, distinguendosi per le sue parate decisive, la sua leadership in campo e la sua abilità nel gioco con i piedi. La sua assenza lascerebbe un vuoto significativo che i rossoneri dovrebbero colmare con un sostituto all’altezza, impresa non facile in un mercato sempre più competitivo. Le richieste economiche del Milan per Maignan sono state finora elevate, a testimonianza dell’importanza che il club attribuisce al suo numero uno.

D’altra parte, il Chelsea, reduce da una stagione altalenante, vede in Maignan la soluzione ideale per i propri problemi in porta. La ricerca di un portiere di primo livello è una priorità per i Blues, e le doti di Maignan, tra cui la reattività, la capacità di parare rigori e la leadership, lo rendono un obiettivo primario. L’investimento sarebbe consistente, ma la dirigenza londinese è disposta a spendere cifre importanti per rinforzare la squadra e tornare ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Ora, come sottolinea saggiamente Romano, la palla è passata completamente ai club. Le volontà del giocatore sono chiare, il dialogo è aperto e le parti sono in contatto diretto. Resta da vedere se Milan e Chelsea riusciranno a trovare una quadra sulle cifre del trasferimento e sulle modalità di pagamento. La trattativa è complessa, coinvolge interessi economici e sportivi di alto livello, ma l’accelerazione odierna e la forte volontà di Maignan suggeriscono che una soluzione potrebbe essere vicina. Gli appassionati di calcio di entrambe le sponde aspettano con ansia gli sviluppi di questa avvincente storia di mercato.