Mercato Milan, Pellegatti: «Gonçalo Ramos giocatore importante. Per Gila c’è concorrenza». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama del calciomercato rossonero entra nel vivo e, come di consueto, le voci si rincorrono freneticamente intorno a Milanello. A scaldare l’ambiente ci ha pensato Carlo Pellegatti, che attraverso il suo canale YouTube ha analizzato le strategie del Diavolo per la prossima sessione estiva. Al centro del dibattito c’è la ricerca del prossimo attaccante, un profilo che dovrà garantire gol e fisicità alla formazione guidata da Massimiliano Allegri

PAROLE – «Per quello che riguarda il mercato, interessante questa offerta del giocatore Gonçalo Ramos da parte del suo agente, un giocatore certamente importante. Oggi la Gazzetta va molto su Gila, il giocatore della Lazio. Al Milan trapela ovviamente, è sempre trapelato, interesse, è una delle creature di Igli Tare, però c’è concorrenza, vediamo il Milan come si muoverà. Ecco, però uno dei temi che non viene mai sottolineato è i motivi per i quali il caro Pulisic quest’anno non stia rendendo. Qualcuno parla di collocazione tattica perché magari ha bisogno di un punto di riferimento al quale girare intorno».