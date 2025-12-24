Mercato Milan, Palma svela un giovane talento seguito dai rossoneri: ecco chi

Mercato Milan, Marco Palma, su Tmw Radio, svela l’interesse rossonero per un giovane talento: ecco di chi si tratta

Il panorama dei portieri italiani continua a sfornare profili di altissimo livello e, come rivelato da Marco Palma a Tmw Radio, l’ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori è quello di Diego Mascardi. Portiere dello Spezia, nato nel settembre del 2006, Mascardi si sta imponendo all’attenzione generale grazie a un mix straordinario di fisicità e freddezza. Con i suoi 198 centimetri d’altezza, l’estremo difensore ligure garantisce una copertura della porta fuori dal comune, abbinata a un senso della posizione naturale e a una personalità che gli permette di guidare la difesa con la maturità di un veterano.

Cresciuto nel vivaio degli “aquilotti”, Mascardi ha scalato rapidamente le gerarchie. Dopo le ottime stagioni con le formazioni giovanili, in questa annata ha trovato continuità in prima squadra, collezionando già 11 presenze da titolare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno a livello internazionale, portandolo a difendere i pali della Nazionale Under 21 italiana, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio nostrano.

Mercato Milan, anche il Genoa sul talento spezzino

Le prodezze del giovane portiere hanno acceso i radar di diverse società di Serie A, con Milan e Genoa in prima fila. Il club rossonero, sempre attento ai profili futuribili per il reparto arretrato, vede in lui un potenziale erede della tradizione italiana in porta. Il valore di mercato si aggira già intorno ai 4 milioni di euro, una cifra destinata a salire se il rendimento dovesse mantenersi su questi standard per tutto il resto della stagione.

Dal punto di vista tecnico, gli addetti ai lavori lo paragonano ad Anatoliy Trubin del Benfica per stile di gioco ed esplosività fisica. Sebbene il Milan stia monitorando anche altri profili, la candidatura di Mascardi resta fortissima, specialmente per la sua capacità di coniugare doti atletiche imponenti a una grande sicurezza nelle uscite. Il mercato estivo potrebbe trasformarsi in un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del “gigante” dello Spezia.