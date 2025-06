Mercato Milan, Thiaw tentato dal Como! Offerta incredibile sul piatto, centrale spiazzato

Mercato Milan, Malick Thiaw fortemente tentato dalla proposta contrattuale del Como: decisione nelle prossime ore

Il Como si sta rivelando la vera regina del calciomercato estivo, non solo per gli acquisti altisonanti ma anche per la sua straordinaria capacità di spesa, che ha già superato i 100 milioni di euro a giugno. Al centro di questa imponente strategia c’è la proprietà del club, indubbiamente la più ricca di tutta la Serie A, decisa a costruire una squadra competitiva e di successo fin dalla sua prima stagione nel massimo campionato italiano.

Una delle notizie più clamorose, riportata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda l’offerta stellare presentata a Malick Thiaw, difensore attualmente in forza al calciomercato Milan. L’offerta del Como per Thiaw ammonterebbe a ben 4 milioni di euro netti all’anno, una cifra che evidenzia chiaramente le ambizioni smodate e la forza economica del club lariano. Questo tipo di proposta, solitamente riservata a top player di fama consolidata, dimostra la volontà del Como di attrarre talenti di alto livello e di non lesinare sugli investimenti pur di raggiungere i propri obiettivi.

Ma l’impegno economico del Como non si ferma certo a Thiaw. Le indiscrezioni e le conferme di mercato parlano di un’offensiva a 360 gradi. Oltre al potenziale arrivo del difensore rossonero, il club ha messo nel mirino Alvaro Morata, attaccante di fama internazionale, che rappresenterebbe un ulteriore colpo da novanta per il reparto offensivo. L’accoppiata Morata-Thiaw, da sola, rappresenterebbe un segnale fortissimo al campionato e un innalzamento notevole del livello tecnico della squadra.

A queste operazioni si aggiungono i riscatti dei prestiti di giocatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione e che ora verranno acquisiti a titolo definitivo, garantendo continuità e stabilità al progetto tecnico. Non solo. La lista degli acquisti comprende anche nomi come Ricardo Rodriguez e Arda Baturina, calciatori che vanno a rinforzare ulteriormente la rosa in settori chiave del campo. L’ammontare complessivo di queste operazioni ha già fatto sì che il Como sfondasse il tetto dei 100 milioni di euro di spesa a giugno, una cifra astronomica per una neopromossa e che proietta il club in una dimensione completamente nuova per la Serie A.

Le ambizioni del Como non sono solo economiche, ma anche di prestigio sportivo. La proprietà non si accontenta di una salvezza tranquilla, ma punta a posizionarsi subito nelle zone alte della classifica, e chissà, magari a giocarsi anche un posto in Europa nel prossimo futuro. Questa strategia aggressiva e lungimirante sta ridefinendo gli equilibri del calciomercato italiano, dimostrando come, con le giuste risorse e una visione chiara, sia possibile competere ai massimi livelli fin da subito. La Serie A è avvisata: il Como non è venuto per partecipare, ma per stupire e competere.