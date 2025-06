Mercato Milan, occasione Dodò a destra? Concorrenza del top club, Allegri in pressing

Mercato Milan, Dodò della Fiorentina, in scadenza a giugno del 2027, può essere una ghiotta occasione come terzino destro

La sessione estiva del calciomercato 2025 si preannuncia ricca di colpi di scena, e uno dei nomi che sta infiammando le discussioni è senza dubbio quello di Dodô, il talentuoso terzino destro della Fiorentina. Nonostante un contratto che lo lega ai viola fino al 2027, il brasiliano sembra intenzionato a cambiare aria, alimentando le speranze di diverse big europee, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri. A riportare la complessa situazione è Calciomercato.com, che analizza le ragioni di un potenziale addio e le possibili destinazioni per il difensore.

La tensione tra Dodô e la Fiorentina è palpabile. Il giocatore, desideroso di un riconoscimento contrattuale, aveva avanzato la richiesta di un rinnovo già nell’ottobre scorso. Tuttavia, la proposta della dirigenza viola è arrivata solo in inverno, una tempistica che ha irrigidito la posizione del terzino. Dal canto suo, la Fiorentina, tramite il suo direttore sportivo Daniele Pradè, ha fatto intendere di aver formulato un’offerta ritenuta congrua, giustificando il ritardo con il fatto che Dodô, con un contratto in scadenza nel 2027 e non nel 2026, non rappresentava una priorità immediata.

La recente notizia delle dimissioni di Palladino, che hanno scosso il mondo viola, non sembra aver modificato la volontà di Dodô. L’obiettivo del brasiliano è chiaro: cambiare aria e, soprattutto, aumentare la sua visibilità agli occhi del commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, in vista dei prossimi Mondiali. Una mossa che testimonia non solo il desiderio di nuove sfide, ma anche una chiara ambizione a livello internazionale.

Su Dodô si sono registrati gli interessamenti di due colossi del calcio europeo: il Barcellona di Hansi Flick e, appunto, il calciomercato Milan di Allegri. Tuttavia, al momento, non ci sono state mosse concrete da parte di questi club. La cautela è d’obbligo, anche perché il mercato dei terzini brasiliani è particolarmente fermento. L’Inter, ad esempio, ha già messo a segno il colpo Luis Henrique, connazionale di Dodô, mentre la Juventus si sta muovendo per l’altro brasiliano Wesley. Questa concorrenza potrebbe complicare le strategie del Milan, che dovrà agire con decisione se vuole assicurarsi le prestazioni del difensore.

In attesa di sviluppi, Dodô dovrebbe presentarsi al ritiro della Fiorentina agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Quest’ultimo, stando alle indiscrezioni di Calciomercato.com, tenterà di ricomporre la situazione e di convincere il giocatore a rimanere, anche senza un rinnovo imminente. In caso di fallimento, il problema verrebbe solamente posticipato di quasi un anno, con la possibilità di una cessione nella successiva finestra di mercato. Per il Milan, l’opportunità Dodô rappresenta un’occasione per rinforzare un reparto cruciale, ma la strada è in salita e la concorrenza è forte. Riuscirà la dirigenza rossonera a sferrare l’affondo decisivo per portare il talentuoso brasiliano a San Siro?