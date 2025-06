Mercato Milan, chi al posto di Theo Hernandez? I rossoneri hanno due terzini nel mirino. I nomi

Mercato Milan, i rossoneri acquisteranno due terzini in estate, uno a destra e uno a sinistra: ecco i nomi sul piatto

Il calciomercato Milan è pronto a scuotere il calciomercato estivo con una vera e propria rivoluzione in difesa, mirata a consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva e motivata. Come riportato da calciomercato.it, le fasce difensive sono al centro dell’attenzione, con nomi importanti che circolano e trattative che si preannunciano intense. L’obiettivo è chiaro: cambiare totalmente pelle al reparto arretrato, per tornare a dominare sia in Italia che in Europa.

L’idea Andrea Cambiaso della Juventus rimane una pista calda e concreta per la fascia sinistra. Il giovane terzino, che ha mostrato ottime qualità e margini di crescita, è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera per la sua duttilità e capacità di coprire l’intera fascia. Tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo nome ha fatto capolino con insistenza: quello di Oleksandr Zinchenko. L’esterno ucraino, in uscita dall’Arsenal, è stato offerto al Milan, e la sua esperienza a livello internazionale potrebbe fare la differenza. L’ostacolo principale, però, risiede nelle alte pretese economiche del giocatore, che dovrà abbassare le sue richieste per poter vestire la maglia rossonera. Un’operazione complessa, ma che il Milan non vuole escludere a priori, vista la qualità del calciatore.

Più accessibile e meno onerosa sembrerebbe la trattativa per Maxim De Cuyper del Club Brugge. Il belga rappresenta un’alternativa concreta e interessante, un profilo che il Milan sta monitorando con attenzione per la sua affidabilità e il suo potenziale. Sullo sfondo, ma con un costo del cartellino non certo basso, resta il nome di Destiny Udogie dell’Udinese. L’italiano ha impressionato in Serie A e sarebbe un innesto di grande prospettiva, ma la sua valutazione elevata potrebbe complicare l’affare.

La rivoluzione non si limiterà solo alla corsia mancina. Al contempo, l’attenzione del Milan si concentra anche sulla fascia destra, dove si sta guardando con interesse a Guela Doué. Il giovane talento rappresenta un’opportunità per rafforzare anche l’altro lato del campo, garantendo qualità e spinta offensiva. È inevitabile che, per la prossima stagione, saranno due i terzini titolari ad arrivare, segno della chiara intenzione di rinnovare profondamente le corsie esterne.

Ma la rivoluzione in casa rossonera è davvero solo all’inizio. Come sottolinea calciomercato.it, anche al centro della difesa sono previsti nuovi innesti. La dirigenza, guidata dalla visione di Igli Tare, ha tutta l’intenzione di consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva e motivata, capace di tornare in alto e giocarsela per i massimi traguardi. La campagna acquisti estiva si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena, con il Milan determinato a ridisegnare la propria difesa per affrontare le sfide future con ambizione e determinazione.