Mercato Milan, nome nuovo per l’attacco: il colpo solo su queste basi! Le ultime

Mercato Milan, i rossoneri continuano a pensare a Sesko, centravanti accostato al Diavolo anche la scorsa estate: folta concorrenza

Come riportato dalla BILD, il calciomercato Milan potrebbe tornare con forza su Benjamin Sesko per l’attacco della prossima stagione.

Ci sono già 3 o 4 richieste per Sesko dall’Inghilterra (tra cui Arsenal e Manchester United) e dall’Italia (tra cui il Milan), con favorito un passaggio in Premier League. Come riporta Sport BILD, anche il Bayern Monaco lo ha inserito nella sua lista.