Mercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma per Moncada: vuole lui e non solo, tutti i nomi sul taccuino

Mercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma per Moncada: sul taccuino il nome di Noa Lang e non solo. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan sono tre i nomi segnati in rosso per quanto riguarda il reparto d’attacco in vista della prossima sessione di gennaio.

La Gazzetta questa mattina cita l’ex Bologna Andreas Skov Olsen, l’anno scorso 10 gol nel campionato belga e in questa stagione è già quota 4. Poi c’è un ritorno di fiamma per Noa Lang che un tempo giocava al Bruges: l’olandese è tornato in patria al PSV dove gioca a correnti alterne e a 25 anni vorrebbe provare un’esperienza in un nuovo campionato. Infine c’è Ismaila Sarr, senegalese del Crystal Palace: come per gli altri due il costo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro.