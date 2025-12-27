Mercato Milan, Nkunku interessa in Turchia: ma attenzione alla Juventus! I possibili sviluppi

Mercato Milan, arriva dell’interesse dalla Turchia per Nkunku. Ma attenzione all’inserimento della Juventus: i dettagli

L’avventura di Christopher Nkunku con la maglia del Milan sembra essere già arrivata a un punto di rottura. Arrivato in estate per la cifra considerevole di 37 milioni di euro, il fantasista francese non è riuscito a incidere minimamente negli schemi di Massimiliano Allegri. Con un bottino misero di un solo gol e un assist, Nkunku è considerato la più grande delusione della stagione rossonera. Per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi starebbe seriamente valutando una cessione immediata nella finestra di gennaio per evitare una svalutazione eccessiva del patrimonio.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro del giocatore potrebbe essere a Istanbul. Galatasaray e Fenerbahce sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il talento dell’ex Chelsea. Al momento, il club guidato da Domenico Tedesco sembrerebbe in netto vantaggio sulla concorrenza interna. Il Milan è stato chiaro: per lasciar partire il francese servono 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe alla società rossonera di limitare i danni e registrare persino una piccola plusvalenza a bilancio dopo soli sei mesi.

Mercato Milan, l’ombra della Juventus e le rotte della Premier League

Tuttavia, la pista turca non è l’unica all’orizzonte. Nelle ultime ore si è registrato un timido sondaggio della Juventus, che starebbe valutando la fattibilità di uno scambio proprio con Federico Gatti, profilo che piace molto ad Allegri per rinforzare la difesa. Sullo sfondo resta anche l’interesse di alcuni club della Premier League, ma ad oggi sono le società turche le uniche a poter offrire «soldi veri» e immediati. La posizione di Nkunku appare dunque sempre più in bilico, con il Milan pronto a sacrificare il suo acquisto più oneroso per finanziare nuovi innesti.