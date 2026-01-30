Mercato Milan, la Roma ci prova per Nkunku? Di Marzio rivela tutti i dettagli sulla possibile cessione dell’attaccante rossonero

Mercato Milan, la Roma si interessa alla situazione di Nkunku. Di Marzio svela così tutti i dettagli

Le ultime ore di mercato in Casa Milan si sono fatte improvvisamente frenetiche. La dirigenza rossonera ha sferrato l’attacco decisivo per Jean-Philippe Mateta, trovando una base d’intesa con il Crystal Palace per il trasferimento dell’attaccante nella prossima sessione estiva. Tuttavia, la volontà del club e di Massimiliano Allegri è quella di anticipare l’operazione e portare il giocatore a Milano già in questi ultimi giorni di gennaio, forti del sì totale già incassato dal calciatore.

Mercato Milan, il nodo Nkunku e l’ombra della Roma

Il via libera immediato per Mateta è però strettamente vincolato alla partenza di Christopher Nkunku. L’attaccante francese è considerato il sacrificabile numero uno per liberare spazio nella rosa di Allegri, ma la situazione resta complessa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio: «Cresce la fiducia del Milan per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l’interesse della Roma ma il giocatore non ha ancora dato apertura».

Con il Fenerbahce ormai defilato dopo l’affondo su Lookman, la pista giallorossa resta l’unica concreta per l’ex Chelsea, ma senza il suo benestare al trasferimento, l’arrivo lampo di Mateta rischierebbe di slittare a giugno. Le prossime ore saranno decisive per capire se il francese aprirà al club capitolino, sbloccando di fatto l’effetto domino che porterebbe il nuovo bomber a Milanello.

