Mercato Milan, il club ha preso una decisione su Nkunku: le ultime sul futuro dell’attaccante da Sky Sport

Mercato Milan, il club rossonero prende una decisione sul futuro di Nkunku. Ecco le ultime sul suo futuro da Sky Sport

Il futuro di Christopher Nkunku non è mai stato in discussione, nemmeno prima della doppietta decisiva nell’ultimo turno. Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, la permanenza dell’attaccante francese a Milano era un punto fermo già stabilito da tempo tra la dirigenza e chi cura gli interessi del giocatore. La linea emersa è chiarissima: «Anche prima di questi due gol, anche nelle scorse settimane, c’era la ferma volontà di non volersi muovere in questo mercato di gennaio».

Non si tratta quindi di una scelta dell’ultimo minuto dettata dall’entusiasmo, ma di una strategia programmata per dare continuità al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Nonostante la concorrenza interna e i momenti di adattamento, la società e l’entourage hanno sempre lavorato sulla stessa lunghezza d’onda, escludendo categoricamente una cessione a metà stagione che avrebbe privato la squadra di una risorsa tecnica di alto livello.

Mercato Milan, blindato fino a giugno: il Milan non cambia i piani

La conferma che «almeno fino a giugno Nkunku resta al Milan» mette fine a qualsiasi speculazione di mercato per la sessione invernale. Questa stabilità permette ad Allegri di gestire con serenità il reparto offensivo, sapendo di poter contare su un giocatore che, pur tra alti e bassi, gode della massima fiducia dell’ambiente. Il focus resta dunque sul campo e sulla crescita dell’intesa con i compagni di reparto, a partire dal nuovo arrivato Füllkrug.

La decisione di non muoversi in questa finestra di mercato rispecchia anche la politica societaria di non voler stravolgere la rosa in un momento dell’anno delicato. Per il Milan, mantenere Nkunku significa preservare il valore tecnico dell’organico senza dover cercare sostituti di pari livello in un mercato complicato. La strada è tracciata: l’avventura rossonera del francese continuerà, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.