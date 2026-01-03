Mercato Milan, il Fenerbahce spinge per Nkunku: ecco il principale ostacolo della trattativa

Mercato Milan, Plettenberg ci aggiorna sulle ultime notizie sul futuro di Nkunku: ecco tutti i dettagli

Il futuro di Christopher Nkunku continua a infiammare il mercato invernale, ma con un importante colpo di scena. Se da una parte il Fenerbahçe sta facendo di tutto per portare l’attaccante a Istanbul, dall’altra la resistenza del calciatore sembra essere, al momento, il vero ostacolo all’operazione. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg sul proprio profilo X, il club turco starebbe «spingendo per acquistare Nkunku», considerato il vero e proprio «colpo da sogno» per la finestra di gennaio.

Nonostante il pressing asfissiante della dirigenza turca, la situazione appare bloccata su due fronti fondamentali: la volontà del francese e l’assenza di un’intesa economica con l’entourage del giocatore.

Mercato Milan, il piano di Nkunku: restare in rossonero

A differenza di quanto trapelato nelle scorse ore, la posizione dell’ex Chelsea sembra essere orientata verso la permanenza in Italia. Plettenberg chiarisce che «l’attuale piano di Nkunku è ancora quello di rimanere al Milan», una scelta che, allo stato attuale, rende il trasferimento in Turchia decisamente improbabile.

Inoltre, viene sottolineato come non esista ancora «alcun accordo tra il Fenerbahçe e Nkunku o i suoi agenti». Sebbene i due club siano in contatto (come dimostrato dall’incontro tra i direttori sportivi), manca dunque il tassello più importante: il “sì” del protagonista. La partita resta aperta, ma il desiderio di Nkunku di continuare la sua avventura in maglia rossonera sotto la guida di Allegri potrebbe far saltare i piani di mercato del club turco.