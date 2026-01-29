Mercato Milan, il Fenerbahce non molla la pista Nkunku, ma tutto dipende da… Lookman. Ecco spiegato il perché

Mercato Milan, il Fenerbahce potrebbe tornare alla carica per Nkunku ma tutto dipenderà da Lookman: ecco tutti i dettagli

Le ultime ore di calciomercato si accendono grazie alle manovre del Fenerbahçe, che sta cercando con insistenza un rinforzo di peso per il proprio reparto avanzato. Il primo nome sulla lista dei desideri è Ademola Lookman: l’attaccante dell’Atalanta è diventato il vero e proprio obiettivo principale della squadra turca. Tuttavia, la trattativa con il club bergamasco non si preannuncia semplice, data la centralità del nigeriano nello scacchiere della Dea, spingendo il club di Istanbul a preparare già un piano di riserva.

Qualora non si dovesse raggiungere un accordo definitivo con l’Atalanta per Lookman, il Fenerbahçe è pronto a dirottare le proprie attenzioni su Christopher Nkunku. L’attaccante francese è un profilo che stuzzica molto la dirigenza turca, ma l’operazione non sarebbe solitaria: secondo l’esperto Nicolò Schira, infatti, ci sarebbe una forte concorrenza o un possibile inserimento del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri monitorano con estrema attenzione l’evolversi della situazione, pronti a cogliere l’opportunità.

Mercato Milan, le strategie di mercato

L’eventuale fallimento della pista Lookman darebbe il via a una vera e propria sfida di mercato tra la Turchia e l’Italia. Il Milan vede in Nkunku l’innesto di qualità necessario per compiere il salto di qualità definitivo, ma dovrà fare i conti con la determinazione del Fener. Come sottolineato dagli esperti di mercato: «Ademola Lookman è l’obiettivo principale del Fenerbahçe come attaccante», ma il destino del francese resta indissolubilmente legato alla scelta finale che verrà presa sul gioiello dell’Atalanta.

