Mercato Milan, svanisce il sogno Goretzka: il giocatore tedesco vicino alla firma con un club spagnolo

Mercato Milan, nulla da fare per Goretzka: il centrocampista tedesco ad un passo da una squadra spagnola: i dettagli

Quello che sembrava essere il colpo perfetto per il centrocampo di Massimiliano Allegri sta per sfumare definitivamente. Leon Goretzka, il pilastro del Bayern Monaco in scadenza di contratto, era diventato l’obiettivo numero uno del Milan per la prossima estate. L’idea della dirigenza rossonera era quella di assicurarsi un giocatore nel pieno della maturità a parametro zero, ma l’inserimento prepotente dell’Atletico Madrid ha cambiato radicalmente le carte in tavola nelle ultime ore della sessione invernale.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, i “Colchoneros” avrebbero accelerato in modo decisivo, mettendo sul piatto un’offerta economica importante che ha già incassato il gradimento del calciatore. La prospettiva di trasferirsi subito alla corte di Simeone ha convinto il tedesco a rinunciare alla scadenza naturale del contratto, spingendo i due club a trovare un accordo immediato sulla formula del trasferimento. Per il Milan, che sperava di far leva sul proprio prestigio, si tratta di una doccia fredda che chiude ogni spiraglio.

Mercato Milan, niente Serie A per Leon: l’accordo è a un passo

Il sorpasso dell’Atletico Madrid non lascia fuori solo i rossoneri, ma spegne anche le residue speranze di Juventus e Napoli, che avevano timidamente sondato il terreno. La decisione sembra ormai presa e mancano solo i dettagli burocratici tra le società: «Leon Goretzka sarebbe ormai vicinissimo all’accordo con l’Atletico Madrid». Con questo movimento, il club spagnolo si assicura un rinforzo di caratura internazionale, costringendo il management del Milan a virare su nuovi profili per completare la mediana nella prossima stagione.

