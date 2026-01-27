Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Goretzka? Il top club tenta l’assalto immediato, Tare prende nota

Mercato Milan, nelle ultime ore l’Atletico Madrid ha alzato il pressing per il centrocampista nel mirino dei rossoneri per giugno

Il sogno di vedere Leon Goretzka con la maglia del Milan rischia di infrangersi contro l’offensiva improvvisa dei Colchoneros. Mentre i tifosi rossoneri speravano nel colpo d’esperienza per completare il centrocampo di Massimiliano Allegri, dalla Spagna arrivano notizie che gelano le aspettative di via Aldo Rossi.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’Atletico Madrid ha rotto gli indugi, avviando contatti fitti per portare il centrocampista tedesco alla corte di Simeone già in questa sessione invernale.

Mercato Milan, l’intrigo Goretzka: l’Atletico accelera

La mossa del club spagnolo nasce da una necessità tecnica impellente che ha cambiato le priorità del loro mercato:

Eredità Gallagher: Dopo la partenza di Conor Gallagher, l’Atletico Madrid si è ritrovato con un vuoto di carisma e fisicità in mezzo al campo. Diego Simeone ha individuato in Goretzka il profilo perfetto per intensità e inserimenti.

Contatti per gennaio: A differenza dei ragionamenti del Milan (più orientati alla programmazione estiva o a opportunità last-minute a cifre contenute), l'Atletico si sta muovendo per un affondo immediato. Nelle ultime ore i dialoghi con l'entourage del giocatore si sono intensificati.

La posizione del Bayern: Il club bavarese è disposto a trattare la cessione, ma la formula e l'ingaggio del giocatore restano nodi complessi. Se l'Atletico dovesse presentare un'offerta d'acquisto definitivo, il Milan rimarrebbe tagliato fuori dalla corsa.

La strategia di Igli Tare

Per il Milan, Goretzka rappresenta da mesi una “suggestione di lusso”. Igli Tare monitora la situazione, consapevole che un centrocampo con Rabiot, Modric e Goretzka sarebbe tra i primi tre in Europa. Tuttavia, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a partecipare ad aste al rialzo a gennaio, preferendo puntare sulla volontà del giocatore di provare l’esperienza italiana, magari facendo leva sui buoni uffici di Luka Modrić (già “ambasciatore” per l’affare Kovačić).