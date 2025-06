Mercato Milan, la svolta su Musah spiazza i tifosi! Scenario imprevisto, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, clamorosa svolta negativa per Musah al Napoli: salta l’affare coi partenopei, Tare irremovibile sulla valutazione

La trattativa per il passaggio del centrocampista statunitense Yunus Musah dal calciomercato Milan al Napoli continua a incontrare ostacoli, con le parti che non riescono a trovare un accordo. Nonostante l’interesse del Napoli e, presumibilmente, la volontà del giocatore di mettersi a disposizione di Antonio Conte, la situazione resta in una fase di stallo ormai da diverso tempo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, si è registrato l’ennesimo contatto negativo tra i dirigenti dei due club, come riportato da Di Marzio. Questo ennesimo mancato accordo evidenzia la distanza che ancora separa le richieste del Milan dalle offerte del Napoli, rendendo il trasferimento del talentuoso classe 2002 più complicato del previsto.

Yunus Musah, approdato al Milan nell’estate 2023, ha dimostrato in questa stagione di essere un elemento prezioso per la squadra rossonera. Il centrocampista ha collezionato ben 40 presenze in tutte le competizioni, offrendo un contributo significativo anche in termini di assist, con tre passaggi decisivi all’attivo. La sua capacità di coprire diverse zone del campo e la sua fisicità lo rendono un profilo particolarmente appetibile per il sistema di gioco che Antonio Conte potrebbe voler implementare a Napoli.

Dalla sua arrivo in Italia, Musah ha indossato la maglia rossonera per un totale di 80 volte, accumulando esperienza e mostrando progressi costanti. Questa esperienza, unita alla sua giovane età e al suo potenziale di crescita, lo rende un investimento interessante per il futuro di qualsiasi squadra. Non è un caso che il Napoli abbia “messo gli occhi su di lui”, vedendo nel calciatore statunitense un tassello potenzialmente fondamentale per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Tuttavia, le divergenze economiche o le diverse valutazioni sul cartellino del giocatore continuano a bloccare la trattativa. Il Milan, evidentemente, non intende fare sconti per un giocatore su cui ha investito e che considera un asset importante per il proprio organico. Dal canto suo, il Napoli, pur interessato, potrebbe non voler superare una certa soglia di spesa, cercando di ottimizzare il proprio budget per il mercato.

La situazione rimane dunque fluida e ogni giorno che passa senza un’intesa aumenta l’incertezza sul futuro di Musah. Sarà interessante vedere se nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi o se una delle due parti deciderà di fare un passo decisivo per sbloccare questa intricata trattativa. Per ora, il trasferimento di Yunus Musah al Napoli rimane un desiderio non ancora concretizzato.