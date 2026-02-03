Mercato Milan, Moretto svela un retroscena: «All’entourage di Nkunku non sono piaciute alcune cose. Vi spiego…»

Mercato Milan, Moretto rivela un certo fastidio da parte dell’entourage di Nkunku: ecco spiegato il motivo

Il mercato di gennaio si è chiuso, ma gli strascichi in casa Milan sembrano tutt’altro che risolti, specialmente per quanto riguarda il futuro di uno dei suoi pezzi pregiati. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto durante una diretta su YouTube, la gestione di Christopher Nkunku nelle ultime settimane avrebbe creato profonde crepe tra la società rossonera e l’entourage del calciatore. Nonostante il talento francese sia oggi titolare nella sfida contro il Bologna decisa da Massimiliano Allegri, il clima dietro le quinte sarebbe piuttosto pesante.

Mercato Milan, scricchiolii tra le parti: il futuro del fantasista rossonero torna in bilico

Le indiscrezioni parlano di una gestione che non è andata giù agli agenti del giocatore, portando i rapporti ai minimi termini proprio nel momento cruciale della stagione. Moretto ha spiegato chiaramente la situazione attuale: «Il “trattamento” che ha ricevuto Nkunku in questo mercato di gennaio ha fatto un po’ scricchiolare i rapporti tra le parti, soprattutto con l’entourage di Nkunku». Queste parole gettano un’ombra sulla permanenza a lungo termine del francese a Milano, nonostante l’importanza tattica che riveste nello scacchiere dei rossoneri.

Resta ora da capire se il campo riuscirà a placare i malumori o se le tensioni invernali esploderanno definitivamente nella prossima sessione estiva. Per il momento, Allegri si gode le prestazioni del suo numero 10, sperando che i problemi contrattuali o di gestione non ne influenzino il rendimento in questa seconda parte di campionato.