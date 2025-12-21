Mercato Milan, parla Moretto. Gli ultimi aggiornamenti su Fullkrug e l’interesse per Disasi

Mercato Milan, Moretto, sul suo canale Youtube, svela gli ultimi aggiornamenti su Fullkrug e l’interesse per Disasi

Il mercato invernale del Milan segue un cronoprogramma preciso. Con l’arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham ormai in dirittura d’arrivo per rinforzare il reparto avanzato, la dirigenza si sposta ora sulla difesa. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, il nome di Axel Disasi continua a gravitare attorno ai colori rossoneri. Il centrale francese del Chelsea, che finora ha trovato pochissimo spazio a Londra (solo 71 minuti giocati), è stato proposto nuovamente a via Aldo Rossi, diventando una sorta di “classico” delle finestre di mercato.

Per Massimiliano Allegri, l’esigenza di un nuovo centrale è diventata impellente. La strategia del club è chiara: si cerca un’opportunità in prestito che permetta di elevare il livello qualitativo senza intaccare eccessivamente il budget. Disasi, 27 anni e con una solida esperienza internazionale, risponde perfettamente all’identikit di giocatore fisico e pronto all’uso che piace al tecnico livornese, bisognoso di alternative affidabili per blindare la retroguardia nel 2026.

Mercato Milan, Strategia al risparmio per la difesa di Allegri

Nonostante il profilo di Disasi sia sul tavolo, il Milan valuta l’operazione con estrema parsimonia. L’obiettivo della dirigenza è chiudere un affare alle migliori condizioni possibili, magari sfruttando la voglia di riscatto del giocatore, ormai ai margini del progetto Chelsea. Massimiliano Allegri attende segnali dal mercato: dopo aver sistemato il peso dell’attacco con Fullkrug, il tassello difensivo sarà fondamentale per dare equilibrio alla squadra e affrontare con maggiore serenità la seconda parte della stagione.