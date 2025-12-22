Mercato Milan, Moretto fa il punto sulle prossime mosse rossonere: dopo l’attacco si passa alla difesa

Mercato Milan, Moretto parla così delle strategie rossonere: dopo Fullkrug si pensa a un difensore. Le parole del giornalista

Dopo il colpo Niclas Füllkrug, ormai in dirittura d’arrivo, il Milan sposta il mirino sulla difesa per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome che continua a orbitare intorno a via Aldo Rossi è quello di Axel Disasi. Il difensore del Chelsea, classe 1998, è ormai un volto noto delle cronache rossonere: l’agente del giocatore lo avrebbe proposto al club per l’ennesima volta, una consuetudine che Moretto paragona ironicamente alla ricorrenza del Natale.

Mercato Milan, il punto di Moretto

Nonostante l’investimento da 40 milioni di euro fatto dai Blues due anni fa, Disasi è attualmente ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, avendo collezionato appena 71 minuti complessivi in questa prima parte di stagione. Il Milan, che ha mostrato segni di incertezza nel reparto arretrato (anche a causa dell’infortunio di Gabbia e del rendimento altalenante di De Winter), sta valutando seriamente l’opportunità. L’idea della dirigenza milanista è quella di muoversi con estrema cautela finanziaria, puntando a un prestito con diritto di riscatto a condizioni favorevoli.

Tuttavia, Disasi non è l’unico profilo monitorato in Premier League. La concorrenza interna per un posto nella difesa di Allegri vede in lizza anche Joe Gomez del Liverpool, considerato una soluzione a lungo termine ma più difficile da strappare ai Reds rispetto al centrale francese. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo su Disasi, sfruttando gli ottimi rapporti con il Chelsea già consolidati dalle operazioni Pulisic, Loftus-Cheek e Nkunku.