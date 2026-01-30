Mercato Milan, Moretto rivela: «Si cerca un nuovo difensore. Gimenez? Non verrà ceduto a gennaio. Occhio anche ad altri profili…»

Mercato Milan, Moretto parla così della ricerca rossonera di un nuovo difensore. Ecco le parole del giornalista

La giornata in casa Milan resta rovente, con la dirigenza impegnata su più fronti per regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi tasselli necessari. Se per l’attacco la strada verso Jean-Philippe Mateta appare ormai spianata, la ricerca del difensore centrale si sta rivelando più complessa del previsto. Intervenuto sul canale di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato i profili accostati ai rossoneri, facendo chiarezza sulle reali possibilità di riuscita delle trattative in corso.

Il sogno dei tifosi milanisti legato a Jose Maria Gimenez sembra destinato a rimanere tale. Il difensore dell’Atletico Madrid è considerato un perno inamovibile da Simeone e le cifre dell’operazione sono fuori portata per gennaio: «Gimenez non ha in previsione di lasciare il club: ha un contratto importante a circa 7 milioni a stagione, è un giocatore importante per il Cholo». Discorso diverso per il centrale del Chelsea, che però non sembra convincere appieno: «Disasi è stato proposto ma viene costantemente proposto al Milan da tempo».

Mercato Milan, occhio alle sorprese dell’ultimo minuto

Con il no dell’Atletico e i dubbi sul francese, la dirigenza di via Aldo Rossi ha iniziato a guardarsi intorno con discrezione. L’obiettivo è trovare un profilo che sposi le esigenze tecniche di Allegri senza gravare eccessivamente sulle casse del club. Secondo Moretto, la ricerca è tutt’altro che conclusa: «Il Milan sta cercando di firmare un difensore. Stanno sondando più profili. Occhio perchè stanno valutando altri nomi». Non si esclude dunque un colpo a sorpresa nelle battute finali del mercato, con nuovi nomi pronti a emergere nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Si lavora per l’acquisto lampo di Mateta. Tare punta anche a un difensore