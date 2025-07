Mercato Milan, Morata al palo! Richiesta inattesa del Galatasaray, cosa sta succedendo

Mercato Milan, Morata ancora fermo al palo: il Galatasaray chiede 8 milioni di euro per liberare l’attaccante spagnolo

Il mercato calcistico estivo continua a regalare colpi di scena e complicazioni inattese. Al centro delle ultime indiscrezioni, riportate da Gazzetta.it, c’è la spinosa questione relativa a Álvaro Morata, attaccante di proprietà del calciomercato Milan da agosto 2024 e attualmente in prestito al Galatasaray da febbraio 2025. Un’operazione che sembrava in dirittura d’arrivo per il passaggio del giocatore al Como si è arenata a causa di una richiesta sorprendente da parte del club turco.

Secondo quanto emerso, il Galatasaray avrebbe chiesto al Como la cifra di 8 milioni di euro per liberare il calciatore. Una somma che ha lasciato di stucco gli acquirenti e che non riguarda il costo del cartellino, bensì un indennizzo per chiudere l’operazione senza rimetterci economicamente. Nello specifico, i turchi pretendono i 6 milioni di euro pattuiti per il prestito e il rimborso dello stipendio già versato a Morata in questi mesi. L’obiettivo del Galatasaray è chiaro: concludere l’affare a costo zero, evitando qualsiasi tipo di passivo.

Questa posizione rigida del Galatasaray ha inevitabilmente creato un’importante incertezza sul futuro di Morata. Il Como, di fronte a una richiesta così elevata e apparentemente ingiustificata, sta seriamente valutando la possibilità di cambiare obiettivo sul mercato. Un’operazione che sembrava quasi fatta rischia ora di saltare, costringendo il club neopromosso a rivedere i propri piani per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione di Serie A.

Le ricadute di questa situazione non si limitano al solo Como. L’impasse nella trattativa Morata ha un impatto diretto anche sul Milan, club proprietario del cartellino dell’attaccante. La caccia al centravanti per i rossoneri è fortemente condizionata da questa incertezza. Il Milan ha bisogno di definire la propria strategia offensiva e il destino di Morata è un tassello fondamentale in questo mosaico. Fino a quando la situazione non sarà chiara, il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il neo-allenatore, Massimiliano Allegri, si trovano con le mani legate per quanto riguarda le decisioni cruciali sul reparto avanzato.

Il blocco su Morata significa che il Milan non può contare sui fondi che deriverebbero dalla sua cessione o dalla conclusione del prestito, né può liberare un posto prezioso nella rosa in attesa di capire dove giocherà il calciatore. Questa situazione costringe Tare e Allegri a navigare a vista, rendendo più complessa la pianificazione degli acquisti e delle cessioni. La speranza è che le parti in causa possano trovare al più presto un accordo che sblocchi la situazione, permettendo a tutti i club coinvolti di procedere con le proprie strategie di mercato. Fino ad allora, l’ombra dell’incertezza continuerà a planare sul futuro di Morata e, di riflesso, sul mercato del Milan.