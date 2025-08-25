Mercato Milan, Moncada e il blitz a sorpresa in Spagna! Giovane talento nel mirino, la valutazione non spaventa

Mercato Milan, Moncada è in Spagna per seguire Siviglia-Getafe: nel mirino Uche, trequartista nigeriano di soli 22 anni

Il mercato del Milan entra nel vivo con un colpo di scena che sta infiammando le ultime ore della sessione estiva. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il club rossonero ha messo gli occhi su un talento emergente: Christantus Uche, trequartista nigeriano di soli 22 anni in forza al Getafe. Un’accelerazione improvvisa, resa possibile da un’attenta opera di scouting e da una mossa decisa del nuovo assetto societario, con Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo.

Il profilo del calciatore e il blitz di Moncada

Christantus Uche è un nome che sta facendo parlare di sé nella Liga spagnola. Giocatore polivalente, abile nel ruolo di trequartista ma capace di agire anche come seconda punta, il nigeriano ha già dimostrato il suo valore nella passata stagione, la sua prima nel massimo campionato spagnolo. Con 4 gol e 6 assist, ha contribuito in maniera determinante alla causa del Getafe. L’inizio di questa stagione ha confermato la sua ascesa: nel successo per 0-2 degli azulones sul campo del Celta Vigo, Uche ha messo a segno un gol e un assist, dimostrando di essere un giocatore di un’altra categoria.

Il suo talento non è passato inosservato agli occhi degli uomini mercato del Milan. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il capo scout Geoffrey Moncada è volato personalmente in Spagna per assistere alla sfida tra Siviglia e Getafe, in programma questa sera. Un blitz di mercato che testimonia la serietà dell’interesse rossonero per il giovane attaccante, la cui valutazione, secondo il portale specializzato Transfermarkt, si aggira attorno ai 15 milioni di euro. L’intento di Moncada era quello di visionarlo da vicino, proprio in un match di alta tensione, per valutare la sua capacità di reggere la pressione e il suo impatto in campo.

Il ruolo di Tare e Allegri e la concorrenza del Como

L’operazione per Uche si inserisce perfettamente nella filosofia di mercato targata Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo ha portato a una nuova visione, che punta a individuare giovani talenti con ampi margini di crescita, capaci di integrarsi nel sistema di gioco del neo-allenatore rossonero. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori, vedrebbe in Uche la pedina ideale per dare imprevedibilità e qualità alla fase offensiva, sfruttando la sua abilità nel creare gioco e la sua pericolosità in zona gol. Il Milan ha un bisogno urgente di giocatori con le sue caratteristiche, in grado di saltare l’uomo e di mettere i compagni in condizione di segnare.

Nonostante la voglia di chiudere subito la trattativa, il Milan deve fare i conti con un’importante concorrenza, che arriva proprio dalla Serie A. Il Como, infatti, ha messo nel mirino il talentuoso nigeriano. I lariani, che puntano a rafforzare la propria rosa per affrontare al meglio il campionato, potrebbero tentare l’assalto a Uche in caso di una cessione eccellente, come quella di Nico Paz. Il giovane argentino, che ha già ricevuto offerte faraoniche dal Tottenham (fino a 70 milioni di euro), potrebbe lasciare l’Italia e liberare le risorse necessarie per l’acquisto del nigeriano. Questa situazione crea un’ulteriore incertezza sul futuro di Uche, attualmente legato al Getafe da un contratto fino al 2028.

Il Milan, con Tare e Allegri al timone, vuole chiudere in bellezza il mercato e l’affare Uche potrebbe essere il colpo che fa sognare i tifosi. Resta da capire se il Getafe sarà disposto a privarsi del suo gioiello e se l’abilità negoziale di Tare riuscirà ad avere la meglio sulla concorrenza. Le prossime ore saranno decisive per il destino di Christantus Uche, e l’attesa dei tifosi rossoneri è palpabile.