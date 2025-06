Mercato Milan, parte la missione di Tare! Obiettivo caldo, il DS vuole chiudere l’operazione

Mercato Milan, Tare in missione in Germania: viaggio del DS albanese per chiudere l’operazione Xhaka col Bayer Leverkusen

È tempo di calciomercato e le voci si rincorrono, ma una in particolare sta tenendo banco negli ambienti rossoneri: il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a portare a casa Granit Xhaka. Nonostante le resistenze del Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino del forte centrocampista svizzero, il Diavolo sembra voler affondare il colpo. Le ultime ore hanno visto un’intensa attività diplomatica, con il Direttore Sportivo del Milan, Tare, protagonista di una missione lampo in Germania.

La notizia, riportata con dovizia di particolari da Gianluigi Longari, noto esperto di mercato e figura di spicco nel panorama giornalistico sportivo italiano, evidenzia la ferma volontà del Milan di rinforzare la propria mediana con un elemento di grande esperienza internazionale e qualità indiscusso. Xhaka, con la sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi e la sua innegabile leadership, rappresenterebbe un innesto di primissimo livello per la squadra di Allegri.

Longari, nel suo dettagliato resoconto, ha sottolineato come la trattativa sia tutt’altro che semplice. Il Bayer Leverkusen, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi pilastri. Xhaka è un giocatore fondamentale per lo scacchiere tedesco, un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. Le sue prestazioni, costantemente di alto livello, hanno contribuito in modo significativo ai successi del club in Bundesliga e nelle competizioni europee. Per questo motivo, la sua cessione verrebbe considerata solo a fronte di un’offerta irrinunciabile.

Il Milan, tuttavia, sembra avere le idee chiare. La necessità di un centrocampista di rottura e costruzione è una priorità per la dirigenza rossonera, e Xhaka risponde perfettamente a queste caratteristiche. La sua abilità nel recuperare palloni, unita alla precisione nei passaggi e alla capacità di tirare dalla distanza, lo rendono un profilo completo e versatile. Non è un mistero che il Milan stia cercando un giocatore in grado di dare equilibrio e personalità al reparto mediano, e il nome di Xhaka circola da tempo negli ambienti milanisti come il profilo ideale.

La missione di Tare in Germania testimonia la serietà dell’interesse del Milan. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una trattativa concreta che il club di via Aldo Rossi vuole portare a termine. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a superare le resistenze del Bayer Leverkusen e a convincere Xhaka ad abbracciare il progetto rossonero. I tifosi, intanto, sognano già di vedere il centrocampista svizzero indossare la maglia rossonera, sperando che questa sia la volta buona per un colpo di mercato di grande impatto. La sensazione è che il Milan farà di tutto per arrivare al giocatore, e le trattative entreranno nel vivo.