Calciomercato Milan, prima proposta al Bayer Leverkusen per Xhaka! Questa la cifra sul piatto, Tare accelera

Calciomercato Milan, arriva la prima proposta di Igli Tare al Bayer Leverkusen per Granit Xhaka: sul piatto 10 milioni di euro bonus inclusi

Il calciomercato Milan si prepara a un’estate di fuoco sul mercato e, secondo quanto appreso da Daniele Longo per Calciomercato.com, il nome in cima alla lista dei desideri per la regia del centrocampo è uno solo: Granit Xhaka. Il capitano della nazionale svizzera, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, è diventato l’obiettivo principale per rinforzare una mediana che necessita di leadership e certezze per tornare a competere ai massimi livelli nella prossima stagione.

L’interesse per Xhaka non è una novità, con Igli Tare e Massimiliano Allegri che da tempo ne apprezzano le qualità. Tuttavia, è il Milan che, in questi giorni, sta spingendo con decisione per assicurarsi il controllo del gioco del centrocampista. I contatti intensificati con l’entourage del giocatore negli ultimi giorni hanno sortito effetti positivi, incoraggiando il club rossonero a passare dalla fase esplorativa a una vera e propria negoziazione con il Bayer Leverkusen.

La volontà di Xhaka di sposare il progetto Milan sembra essere un fattore determinante, e questo ha spinto la dirigenza rossonera a stringere i tempi. Le caratteristiche del giocatore, la sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e la sua innata leadership sono esattamente ciò che il Milan sta cercando per dare un’identità forte al proprio centrocampo. Si parla di un giocatore capace di gestire il pallone con sapienza, di impostare l’azione e di essere un punto di riferimento sia in fase offensiva che difensiva.

Le indiscrezioni raccolte da Daniele Longo nel finire della scorsa settimana hanno trovato sempre più conferme: nelle prossime ore, il Milan è pronto a stabilire un primo confronto ufficiale con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco, dal canto suo, aveva inizialmente manifestato il desiderio di confermare il proprio capitano, soprattutto dopo aver già salutato pedine importanti come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. La prospettiva di perdere un altro pilastro non è certo gradita, anche considerando che Xhaka è un giocatore molto apprezzato dal nuovo allenatore dei tedeschi, Erik ten Hag.

Nonostante la resistenza iniziale del Bayer Leverkusen, il Milan è deciso a fare sul serio. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il club rossonero è pronto a mettere sul piatto una proposta economica vicina ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, per provare a convincere il club tedesco a cedere Xhaka. Si tratta di una cifra significativa per un giocatore della sua esperienza, e il Milan spera che possa bastare per ottenere il sì definitivo.

La trattativa si prospetta complessa, ma la determinazione del Milan è evidente. Xhaka non è solo un “rinforzo” per la mediana, ma l’elemento chiave attorno al quale costruire la nuova identità della squadra. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di incidere sul risultato finale sono viste come fondamentali per il ritorno del Milan nell’élite del calcio italiano ed europeo. La missione è chiara: portare Granit Xhaka a San Siro per affidargli la regia di un Milan che vuole tornare a sognare in grande. Le prossime ore saranno decisive per capire se questa ambiziosa operazione di mercato potrà concretizzarsi.