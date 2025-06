Xhaka Milan, ecco la chiave per arriva al centrocampista! Si pensa a una contropartita. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a elaborare il piano per raggiungere un accordo con il Bayer Leverkusen per arrivare a Xhaka. Come riporta la Gazzetta, c’è una nuova idea in casa rossonera che consiste nell’inserimento di una contropartita nell’affare.

La pedina di scambio sarebbe Malik Thiaw, già da settimane nel mirino del club tedesco. La trattativa potrebbe prendere piede su questa strada e, così, il Milan punterebbe su un giovane difensore italiano per sostituire il tedesco. In lista i nomi di Leoni e Comuzzo.