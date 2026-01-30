Connect with us

Mercato Milan, arriva un altro indizio: Mateta non convocato per la sfida contro il Nottingham Forest

36 minuti ago

Mercato Milan, il tecnico del Crystal Palace annuncia l’assenza di Mateta fra i convocati per la sfida di Premier League

La trattativa per Jean-Philippe Mateta è arrivata al punto di non ritorno. Nel primo pomeriggio, il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha ufficializzato in conferenza stampa una decisione che profuma di addio imminente: il centravanti francese non è stato convocato per la sfida di domani contro il Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’allenatore ha ammesso che il giocatore non è nelle condizioni mentali ideali per scendere in campo, distratto dalle voci che lo vedono sempre più vicino a vestire la maglia rossonera sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, pronti 35 milioni: si lavora per lo sbarco immediato

Il Milan, che aveva già bloccato l’attaccante per l’estate, ha deciso di rompere gli indugi per anticipare l’arrivo a Milanello. Da via Aldo Rossi filtra grande fiducia: la dirigenza è pronta a versare nelle casse del club inglese circa 35 milioni di euro. L’intesa con il calciatore è totale e la sua esclusione dai convocati è il segnale definitivo: «Jean-Philippe Mateta non sarà convocato per la gara a causa delle questioni relative al mercato».

Questo scenario accelera drasticamente i piani di Allegri, che spera di avere il suo nuovo bomber già per i prossimi impegni di campionato. Con l’accordo verbale già in tasca e il giocatore ormai fuori dal progetto tecnico del Palace, le prossime ore saranno quelle dei contratti e dei voli privati verso Milano. L’ostacolo mentale citato da Glasner conferma che la testa di Mateta è già rivolta esclusivamente al prato di San Siro.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: l’intervista di Saelemaekers, accordo per Mateta

