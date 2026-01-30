Mercato Milan, colpo Mateta a sorpresa: sorpasso sul Nottingham! Dietro c’è Furlani. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan non dorme mai e, nelle ultime ore, una notizia bomba ha scosso l’ambiente rossonero. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club di Via Aldo Rossi ha sferrato un attacco decisivo per Jean-Philippe Mateta, imponente centravanti francese del Crystal Palace, noto per la sua fisicità straripante e un’ottima vena realizzativa in Premier League.

Il marchio di Furlani e la regia di Igli Tare

L’operazione porta la firma prestigiosa di Giorgio Furlani, l’Amministratore Delegato dei rossoneri ed esperto uomo di finanza che sta gestendo con il consueto piglio manageriale i conti e le strategie del club. Ma dietro le quinte si muove con sapienza tattica Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, arrivato con la fama di “re delle plusvalenze” e grande conoscitore del mercato internazionale.

Tare ha individuato in Mateta il profilo perfetto per rinforzare il reparto avanzato, decidendo di agire d’anticipo per bruciare la concorrenza del Nottingham Forest. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: bloccare il calciatore già ora per evitare aste estive e garantire al nuovo progetto tecnico un tassello di assoluto valore.

Massimiliano Allegri attende il suo ariete

A seguire con estremo interesse l’evolversi della trattativa è Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e concretezza, ha sempre prediletto attaccanti capaci di fare reparto da soli e di offrire una sponda sicura per gli inserimenti dei centrocampisti. Mateta, con i suoi 192 centimetri di altezza, rappresenta l’identikit ideale per il calcio pragmatico e vincente che il Conte Max vuole imprimere alla squadra.

Sorpasso rossonero sul Nottingham Forest

Nonostante il forte pressing del club inglese, la volontà dei rossoneri di chiudere l’accordo in tempi brevi ha ribaltato le gerarchie. Il Milan sta facendo leva sul blasone e sulla prospettiva di giocare le coppe europee, argomenti che sembrano aver convinto il francese a preferire la Serie A alla permanenza in Inghilterra.

Con questo colpo, il duo Furlani-Tare lancia un segnale chiaro: il Milan è tornato a competere con i giganti della Premier League per i migliori talenti del continente.