Mercato Milan, Moncada prende nota: si accende il derby per il pupillo del DT rossonero! Valutazione monstre

Mercato Milan, si apre il derby con l’Inter per Mastantuono, talento del River Plate. La valutazione è monstre

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe aprirsi nel calciomercato Milan un clamoroso derby con l’Inter per Mastantuono del River Plate.

Le sue caratteristiche? E’ un trequartista mancino di cui si dice un gran bene in patria. Per altro giovanissimo, dato che ad agosto compirà 18 anni. C’è però un problema e non sarebbe da poco. Mastantuono piacerebbe tantissimo a Geoffrey Moncada del Milan, che già da tempo avrebbe visionato il talento in questione. Nello specifico però, sul cartellino del funambolo è fissata una clausola da 45 milioni di dollari, pagabili (e questa non è cosa da poco) in due rate. Una cifra importante insomma, quasi proibitiva, per quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti un derby di Milano in chiave di calciomercato.